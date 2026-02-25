REAL MADRID
Alineación del Real Madrid contra el Benfica para la vuelta de la ronda de play-offs de la UEFA Champions League
Los blancos se juegan el pase a los octavos de final en un encuentro muy caliente tras el caso 'Prestianni'
El Real Madrid se la jugará ante el Benfica para estar en los octavos de final de la UEFA Champions League. Los blancos jugarán en su casa y con la ventaja de la ventaja que consiguieron en la ida. El solitario gol de Vinicius antes de todo el 'caso Prestianni' sigue danto el pase al equipo de Arbeloa.
El partido estará marcado por la baja de Kylian Mbappé por lesión y la de el propio 'Prestianni' por la sanción provisional que recibió de parte de la UEFA. El argentino no podrá jugar en el Bernabéu. Tampoco estará Mourinho tras ver la roja en la ida por protestar decisiones arbitrales.
Este es el once del Real Madrid para jugar ante Benfica en la vuelta de la ronda de play-off de la UEFA Champions League: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius Jr. y Gonzalo.
Sin Mbappé, Arbeloa apuesta por el once más fuerte posible. El salmantino da entrada a Gonzalo García, que jugará en punta junto a Vinicius Jr. En defensa tampoco podrá estar Huijsen por lesión y Asencio recupera un lugar en el equipo titular con Rüdiger a su costado.
Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Benfica
Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius Jr. y Gonzalo.
Benfica: Trubin; Dahl, Otamendi, Araújo, Dedic; Barreiro, Ríos; Schjelderup, Rafa Silva, Aursnes; Pavlidis.
- Elecciones a la presidencia del Barça 2026, en directo: sigue la última hora de los precandidatos, en vivo
- Ofertón irrechazable por Griezmann
- El mensaje de Rashford tras la cumbre de sus agentes con el Barça
- El padre de Pedri lo confiesa: 'Toda la familia nos hicimos del Barça a raíz de eso
- Así está el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- ¡El CTA da la razón al Barça en la falta de Echeverri a Koundé en el Girona-Barça!
- Contundente y dura respuesta del Barça tras darle la razón el CTA
- Bastoni prefiere al Inter y se aleja del Barça