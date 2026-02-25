Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - BenficaVirtus - BarçaAlineación Real Madrid hoyDónde ver Real Madrid - BenficaPrestianni UEFAPrestianni MadridMbappéChampions League hoyCastellón - Barça AtlèticCuadro Champions LeaguePiqué ArbeloaPiquéAlcarazVirtus Bolonia - BarçaRivales Barcelona ChampionsDroSorteo ChampionsAchraf violaciónSanción PrestianniPrestianni ViniciusPadre PedriHorarios GP TailandiaGoleadores ChampionsÁrbitro Real Madrid - BenficaCuándo juega AlcarazJulián ÁlvarezVíctor MuñozMarc MárquezVan der PoelSeguridad SocialEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaElecciones Barça 2026RonceroMaldiniEstatuto de los trabajadoresJorge ReyJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

REAL MADRID

Alineación del Real Madrid contra el Benfica para la vuelta de la ronda de play-offs de la UEFA Champions League

Los blancos se juegan el pase a los octavos de final en un encuentro muy caliente tras el caso 'Prestianni'

Gonzalo celebra el 1-0 a la Real Sociedad

Gonzalo celebra el 1-0 a la Real Sociedad / EP

Toni Munar

Toni Munar

El Real Madrid se la jugará ante el Benfica para estar en los octavos de final de la UEFA Champions League. Los blancos jugarán en su casa y con la ventaja de la ventaja que consiguieron en la ida. El solitario gol de Vinicius antes de todo el 'caso Prestianni' sigue danto el pase al equipo de Arbeloa.

El partido estará marcado por la baja de Kylian Mbappé por lesión y la de el propio 'Prestianni' por la sanción provisional que recibió de parte de la UEFA. El argentino no podrá jugar en el Bernabéu. Tampoco estará Mourinho tras ver la roja en la ida por protestar decisiones arbitrales.

Este es el once del Real Madrid para jugar ante Benfica en la vuelta de la ronda de play-off de la UEFA Champions League: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius Jr. y Gonzalo.

Sin Mbappé, Arbeloa apuesta por el once más fuerte posible. El salmantino da entrada a Gonzalo García, que jugará en punta junto a Vinicius Jr. En defensa tampoco podrá estar Huijsen por lesión y Asencio recupera un lugar en el equipo titular con Rüdiger a su costado.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Benfica

Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius Jr. y Gonzalo.

Noticias relacionadas y más

Benfica: Trubin; Dahl, Otamendi, Araújo, Dedic; Barreiro, Ríos; Schjelderup, Rafa Silva, Aursnes; Pavlidis.

TEMAS