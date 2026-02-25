Alineación del Real Madrid contra el Benfica para la vuelta de la ronda de play-offs de la UEFA Champions League

El Real Madrid se la jugará ante el Benfica para estar en los octavos de final de la UEFA Champions League. Los blancos jugarán en su casa y con la ventaja de la ventaja que consiguieron en la ida. El solitario gol de Vinicius antes de todo el 'caso Prestianni' sigue danto el pase al equipo de Arbeloa.

El partido estará marcado por la baja de Kylian Mbappé por lesión y la de el propio 'Prestianni' por la sanción provisional que recibió de parte de la UEFA. El argentino no podrá jugar en el Bernabéu. Tampoco estará Mourinho tras ver la roja en la ida por protestar decisiones arbitrales.

Sin Mbappé, Arbeloa apuesta por el once más fuerte posible. El salmantino da entrada a Gonzalo García, que jugará en punta junto a Vinicius Jr. En defensa tampoco podrá estar Huijsen por lesión y Asencio recupera un lugar en el equipo titular con Rüdiger a su costado.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Benfica

Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Asencio, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius Jr. y Gonzalo.

Benfica: Trubin; Dahl, Otamendi, Araújo, Dedic; Barreiro, Ríos; Schjelderup, Rafa Silva, Aursnes; Pavlidis.