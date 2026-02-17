Alineación del Real Madrid contra el Benfica para la ida de la ronda de play-offs de la Champions League

El Real Madrid vuelve a Da Luz, donde vivió hace unas semanas una noche tétrica tras quedarse fuera del top-8 de la UEFA Champions League. Los blancos se verán las caras con el Benfica en la ronda de play-off, con la ida en Portugal y la vuelta en el Bernabéu. Arbeloa volverá a enfrentarse contra Mourinho después de recuperar el liderato en la Liga tras la derrota del FC Barcelona en Montilivi.

El salmantino ha encontrado un once tipo tras la lesión de Bellingham y el rendimiento del equipo está empezando a mejorar, aunque ante los lusos no podrá contar con dos futbolistas importantes en su esquema. Rodrygo y Asencio vieron la tarjeta roja en la última jornada de la fase Liga, mientras que Militao y el inglés están lesionados.

Con estas bajas y la recuperación de Mbappé —que no jugó ni un minuto ante la Real Sociedad por precaución— el once del Real Madrid en Da Luz será: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius Jr. y Mbappé.

Los blancos se la jugarán en Portugal para intentar sacar un buen resultado y certificar el pase a octavos en su casa, pero primero deberán superar al equipo de Mourinho, que ya demostró que es capaz de ganar al Real Madrid y complicarle la vida en la Fase Liga.

Alineaciones confirmadas para el Benfica - Real Madrid

Benfica: Trubin, Aursunes, Pavlidis, Dedic, Barreiro, Schjenlderup, Prestianni, Dahl, Rafa, Otamendi, Tomás.

Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Camavinga, Vinicius Jr. y Mbappé.

Árbitro: François Letexier.

Estadio: Da Luz.