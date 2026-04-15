Alineación del Real Madrid contra el Bayern para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Álvaro Arbeloa sabe que el Real Madrid se juega la temporada en el Allianz Arena. El conjunto blanco no dejó mala imagen en el partido de ida, pero terminó cayendo en el Bernabéu ante el poderío ofensivo del Bayern de Múnich. Los madridistas necesitan tirar de épica para intentar remontar ante uno de los equipos más en forma de toda Europa.

Como era de esperar, el once presentado por el entrenador incluye varias novedades respecto al partido de ida. Arbeloa se juega el pase a las semifinales con un once muy ofensivo, condicionado por la baja de Aurelien Tchouameni, que está sancionado por acumulación de amarillas.

De esta forma, el once del Real Madrid estará formado por Lunin en portería, Trent Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger y Mendy en defensa, Fede Valverde, Bellingham y Arda Güler en el centro del campo y Brahim, Vinicius y Mbappé como tridente de ataque.

Arbeloa se encomienda a sus estrellas y relega a Fede Valverde a un rol distinto al que le hizo brillar en partidos anteriores. El uruguayo no partirá desde el perfil diestro con libertad para correr y llegar, si no que tendrá que encargarse de las funciones defensivas ante la ausencia de Tchouameni.

El entrenador se encomienda además a Ferland Mendy en el lateral izquierdo para intentar frenar el huracán Olise, que tantos problemas generó en la ida. En el banquillo se quedan jugadores que podrían haber sido titulares como Thiago Pitarch, Camavinga o Carreras.

Alineaciones confirmadas para el Bayern de Múnich - Real Madrid

Alineación del Bayern: (por confirmar)

Alineación del Real Madrid: Lunin, Trent, Militao, Rüdiger, Mendy, Arda Güler, Fede Valverde, Jude Bellingham, Brahim, Vinicius y Mbappé.

Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El ganador se enfrentará en semifinales de la competición europea al Paris Saint-Germain de Luis Enrique.