Alineación del Real Madrid contra el Bayern de Múnich para el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League

El día clave para el Real Madrid ya ha llegado. Los blancos se enfrentarán al Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, un encuentro donde son 'a priori' inferiores, pero que es la última baza que tienen los de Arbeloa esta temporada. La derrota ante el Mallorca hizo mucho daño a los merengues y deben volver a la senda del triunfo en su competición fetiche.

El técnico salmantino recuperará la dupla Mbappé-Vinicius en la punta de ataque. El francés se perdió los últimos encuentros por unas dolencias en la rodilla izquierda, pero fue titular en el último encuentro en Son Moix. En cambio, el brasileño se puso el equipo sobre los hombros durante la baja de Mbappé, pero no salió de inicio en Mallorca por unos problemas con su selección.

En el resto del equipo destaca la recuperación de Valverde tras su sanción ante el Mallorca. El uruguayo fue el héroe blanco ante el Manchester City con un hat-trick en la ida, pero se marchó expulsado ante el Atlético de Madrid. Ahora vuelve al once titular junto a Thiago Pitarch. El canterano descansó en Mallorca, aunque Arbeloa confía totalmente en el centrocampista para duelos de máxima exigencia.

En el Bayern, la gran novedad es la titularidad de Harry Kane. El inglés se perdió el parón de selecciones y el último encuentro ante el Friburgo, pero ya está recuperado para salir al Bernabéu a intentar poner de cara la eliminatoria.

La alineación del Real Madrid

Así pues, esta es el once inicial escogido por Álvaro Arbeloa para enfrentarse al Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League: Lunin; Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Valverde, Pitarch, Tchouameni, Güler; Vinicius, Mbappé.

El once del Bayern de Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.