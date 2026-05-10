Alineación del Real Madrid contra el Barça para el Clásico de la jornada 35 de la Liga EA Sports

Llegó el momento de la verdad. El Real Madrid se enfrenta al Barça en un Clásico marcado por todos los incendios que han aparecido en las últimas semanas en el seno del conjunto blanco. El enfrentamiento entre Tchouameni y Fede Valverde, las dudas con la actitud de Mbappé y las filtraciones han provocado un sismo de dimensiones difíciles de imaginar.

En medio de todo esto aparece uno de los partidos más importantes de la temporada. Los de Hansi Flick tienen la oportunidad de celebrar el título de Liga frente a su gran rival, pero los de Arbeloa harán todo lo posible por evitarlo y tratar de mejorar su imagen.

Los blancos afrontan el partido con un equipo marcado por las bajas. A las bajas de Eder Militao, Rodrygo, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Arda Güler y Fede Valverde hay que sumar la de Kylian Mbappé, que finalmente no ha viajado con el resto de sus compañeros.

De esta forma, Arbeloa pone en liza un once de circunstancias, que estará formado por Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Camavinga, Brahim Díaz, Gonzalo García y Vinicius Jr.

Tchouameni y Fede Valverde, en una imagen de archivo / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Un equipo en el que destaca la presencia de Tchouameni. El francés fue sancionado con 500.000 euros de multa tras su incidente con Fede Valverde, pero no hubo ningún tipo de castigo a nivel deportivo. Finalmente, el entrenador del conjunto madridista ha decidido que inicie el partido frente al Barça, siendo además una figura capital en el centro del campo, donde estará acompañado de Bellingham y Camavinga, dejando a Pitarch en el banquillo.

Arriba, ante la ausencia de Mbappé finalmente Arbeloa ha decidido incluir en el once a Brahim Díaz y a Gonzalo García junto a Vinicius Jr. El brasileño será el capitán y el líder ofensivo de un equipo que le necesita más que nunca.