Alineación del Real Madrid contra el Mallorca para la jornada 30 de la Liga EA Sports

La parada en Son Moix del Real Madrid supone el pistoletazo de salida para el duro mes de abril que le espera al conjunto de Álvaro Arbeloa y a todos los equipos implicados en la lucha por la Champions, así como en sus objetivos domésticos. Los madridistas tratarán de meter presión al Barça con un triunfo ante un Mallorca que ocupa posiciones de descenso. Por lo tanto, mínimo margen de error.

Bajas y sancionados del Mallorca - Real Madrid

Arbeloa ha respirado con alivio después del parón internacional. No hay lesionados tras la vuelta de los 13 convocados. Tan solo Vinicius ha sido tratado entre algodones, después de que el técnico blanco ironizase en la previa al enfrentamiento contra el Mallorca: "Está cansado porque mi amigo Carletto no le ha dado mucho descanso”.

Por el contrario, sí se han valorado positivamente los minutos que han tenido jugadores como Mbappé para coger ritmo de cara al tramo trascendental que afronta el Real Madrid. Así, en apenas 15 días, la enfermería madridista se ha vaciado, teniendo solo a Courtois con un plazo aun sin determinar y a Rodrygo con la temporada terminada por su grave lesión. Mendy ya ha hecho trabajo con balón.

Aunque si hay que destacar una novedad relevante en la convocatoria es el regreso de Militao, ausente desde que sufriera una lesión muscular en diciembre frente al Celta. También está ya a punto Bellingham, cuya gestión de minutos no ha convencido al Real Madrid. No tuvo ningún tipo de rodaje con Inglaterra, a pesar de los dos compromisos para los que fue reclamado por Tuchel.

Manuel Ángel, titular con Mbappé pero sin Vinicius

La baja más significativa de Arbeloa para este partido es la de Valverde, que solo se perderá el encuentro frente al Mallorca tras la decisión tomada por el CTA de dejar en un único partido la sanción del uruguayo por su expulsión tras un entrada a Baena. La ausencia destacada en el Mallorca es la de Raíllo, quien vivió sus más y sus menos con Vinicius en el pasado, al igual que con Maffeo.

Arbeloa ha confirmado su apuesta por la cantera con la presencia de Manuel Ángel en el once. Jugará el pivote del Castilla por delante de Thiago Pitarch. Formarará junto a Tchouaméni y Camavinga. Descanso para Vinicius, suplente en lugar de Brahim. Tampoco es de la partida Bellingham, que vuelve a quedarse en el banquillo. Sí arranca en el once titular Mbappé, después de su suplencia en el derbi madrileño.

Hast cinco cambios con respecto al último once antes del parón. Tiempo para el descanso de Vinicius. También son novedad Trent, Carreras y Camavinga. Gran oportunidad para Manuel Ángel 'Mami', uno de los 'ojitos' derechos de Arbeloa, al que ha moldeado en el filial y en el Juvenil. Un jugador fuerte, que ya participó, por ejemplo, en el tramo final del encuentro frente al Celta que cambió el rumbo.

Alineaciones confirmadas para el Mallorca - Real Madrid

Alineación del Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Manuel Ángel, Tchouaméni, Camavinga, Güler; Brahim y Mbappé.

Alineación del Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Omar Mascarell, Mojica; Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre, Sergi Darder; Luvumbo y Muriqi.