Real Madrid
Alineación del Real Madrid contra el Atlético de Madrid para la jornada 29 de la Liga EA Sports
Los blancos necesitan ganar tras la victoria del Barça ante el Rayo si no se quieren despedir virtualmente de la Liga
El Real Madrid buscará seguir con la buena racha tras eliminar al Manchester City en los octavos de final de la UEFA Champions League. Los blancos ganaron 1-2 en el Etihad el pasado martes y sumaron otra abultada victoria en Liga la jornada pasada ante el Elche.
Los merengues tendrán por delante el penúltimo encuentro más complicado de los que les quedan esta temporada en Liga. El derbi ante el Atleti puede ser clave para el campeonato. Con una victoria, los blancos seguirían a cuatro puntos del Barça, pero la victoria azulgrana ante el Rayo obliga a sumar de tres. En caso de no ganar, los blancos se alejarían peligrosamente de la punta de la Liga.
Arbeloa no quiere sustos y no va a improvisar en el once. La vuelta de Mbappé y Bellingham a la convocatoria no ha cambiado los planes del salmantino, que los seguirá manteniendo en el banquillo. Brahim se mantendrá en la punta de ataque con Vinicius y la gran novedad es la entrada de Carvajal por un Trent Alexander-Arnold muy criticado.
En el centro del campo sigue repitiendo Thiago Pitarch que se ha ganado al Bernabéu y a su entrenador en muy poco tiempo. El centrocampista se ganó la convocatoria con la sub-19 de España, aunque muchos aficionados opinaron que estaba preparado para un reto mucho mayor.
Este es el once del Real Madrid para jugar ante Atlético de Madrid el partido de la jornada 29 de la Liga EA Sports: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijen, Fran García; Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Pitarch, Vinicius Jr. y Brahim.
Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Atlético de Madrid
Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijen, Fran García; Tchouameni, Arda Güler, Fede Valverde, Pitarch, Vinicius Jr. y Brahim.
Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Guiliano, Koke, Cardoso, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez
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