Alineación del Real Madrid contra el Atlético de Madrid para el partido de LaLiga

El plato fuerte de esta 7ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26 es el derbi madrileño que se disputará en el Metropolitano entre Atlético y Real Madrid. Los blancos tratarán de mantener su pleno de victorias en este arranque de temporada, mientras que los rojiblancos esperan poder reengancharse a la lucha por el título tras un inicio de curso decepcionante.

Como decíamos, los de Xabi Alonso, son los únicos que cuentan sus partidos por victorias en la competición liguera: seis de seis triunfos o, lo que es lo mismo, 18 puntos de 18 posibles. Los del 'Cholo' Simeone, por su parte, tan solo han podido sumar la mitad de los puntos que han tenido en juego: 9 de 18. Dos victorias, tres empates y una derrota. Eso sí, se han hecho fuertes en el Metropolitano: dos victorias (Villarreal y Rayo Vallecano) y un empate (Elche). Además, los merengues tan solo han ganado una de sus últimas ocho visitas al feudo rojiblanco, con cuatro empates y tres derrotas.

Este encuentro de alto voltaje llega justo antes de la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League. El Real Madrid tendrá el larguísimo desplazamiento hasta Kazajistán para enfrentarse al Kairat Almaty; mientras que el Atlético recibirá al Eintracht de Frankfurt, tras caer en Anfield en el último minuto contra el Liverpool en el estreno de los colchoneros en Europa.

No obsatnte, el técnico tolosarra no hace concesiones en su once titular en vistas al encuentro de la máxima competición europea de clubes y sale con todas la carne en el asdador. Así pues, este es el once escogido por Xabi Alonso para enfrentarse al Atlético de Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Güler; Bellingham, Mbappé y Vinicius.