Alineación del Real Madrid contra el Athletic Club para el partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid se la juega de verdad. Xabi Alonso sabe que ya no puede fallar y que en San Mamés solo vale la victoria si no quiere meterse en un buen lío. Los blancos estaban líderes a cinco puntos del Barça y, tras la victoria azulgrana ante el Atleti, la diferencia ya es de cuatro puntos para los culés.

Por ese motivo, el tolosarra no se la jugará en Bilbao y saldrá con todos sus futbolistas titulares. Xabi saldrá con una gran sorpresa, repitiendo el once con el que empató en Girona con dos únicos cambios. Volverá Carreras al once y Fran García se quedará en el banquillo. Pero Xabi se carga a Arda Güler tras un mal encuentro en Girona.

Militao y Rüdiger repetirán en la pareja de centrales, mientras se espera a la vuelta de Dean Huijsen. En el centro del campo, Tchouameni, Valverde, Camavinga y Bellingham intentarán controlar el partido en San Mamés para resarcirse del mal encuentro que tuvieron en Montilivi.

Y arriba en punta, Xabi Alonso confiará en sus dos grandes balas: Mbappé y Vinicius. El francés marcó en Girona de penalti, pero tuvo un partido muy discreto. El brasileño fue más punzante y creó peligro a la defensa catalana, pero volvió a terminar desquiciado haciendo gestos de 'a segunda' a los aficionados locales.

Las alineaciones del Rayo Vallecano - Real Madrid

Athletic Club: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Adama; Galarreta, Rego; Berenguer, Jauregizar, Nico Williams; Guruzeta.

Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bellingham; Vinicius; Mbappé.

