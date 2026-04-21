Alineación del Real Madrid contra el Alavés para la jornada 33 de la Liga EA Sports

Con nueve puntos de desventaja y la sensación de que hoy habrá un juicio público en el Santiago Bernabéu. Así se presenta el Real Madrid en la jornada 33 de LaLiga EA Sports, en la que se enfrentarán al Alavés de Quique Sánchez Flores. Tras la eliminación ante el Bayern en Champions League, al equipo de Álvaro Arbeloa solo le queda esperar un milagro en la competición doméstica y, por encima de todo, mejorar la imagen del equipo en lo que resta de temporada.

El madridismo está preparado para mostrar su opinión esta noche tras otra temporada decepcionante. Había expectación con el once que desplegaría el equipo blanco. Finalmente, Arbeloa saca este once inicial ante el Alavés: Lunin, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Fede Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinicius y Mbappé.

Por lo que respecta a los de Quique Sánchez Flores, el equipo blanquiazul se está jugando la permanencia en Primera División. Antes de que se inicie el partido ante el Madrid, solo tiene un punto de ventaja sobre los puestos que marcan la zona de descenso.

El Alavés llega en buena dinámica al Bernabéu, después de cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota (tres empates y una victoria). Todo lo contrario que el Real Madrid, que no gana desde el derbi ante el Atlético de Madrid en Liga (3-2). Desde entonces, los blancos han sumado tres derrotas y un empate.

En el partido de ida, el Real Madrid ganó con mucho sufrimiento (1-2), con un tanto de Rodrygo en el minuto 76' tras una gran jugada de Vinicius que le dio los tres puntos al por aquel entonces equipo de Xabi Alonso.

Alineaciones confirmadas para el Real Madrid - Alavés

Alineación del Real Madrid: Lunin, Trent, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Fede Valverde, Jude Bellingham, Arda Güler, Vinicius y Mbappé.

Alineación del Alavés: Sivera, Ángel Pérez, Jonny Otto, Tenaglia, Parada, Youssef, Antonio Blanco, Guridi, Denis Suárez, Toni Martínez y Lucas Boyé.