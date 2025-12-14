Alineación del Real Madrid contra el Alavés para la jornada 16 de LaLiga

La victoria del Barça, líder con 43 puntos, ha vuelto a estirar la ventaja provisional sobre el Real Madrid, en una jornada en la que los blancos necesitan ganar en Mendizorroza para recortar la distancia a cuatro y, de paso, no perder de vista al Villarreal. Además, será un partido clave para la continuidad de Xabi Alonso; una derrota podría dejar al tolosarra en la cuerda floja como entrenador blanco.

Porque el equipo de Xabi Alonso llega a Vitoria sin margen de error. En Liga, el Madrid encadena una dinámica muy mala (tres empates y una derrota en las últimas cinco jornadas) y, además, viene de dos golpes recientes en casa: el 0-2 ante el Celta y el 1-2 contra el Manchester City en Champions.

Para intentar revertir la situación, el tolosarra saldrá esta noche con todo a Mendizorroza. Con las grandes cuatro estrellas en el once titular, una táctica que no le funcionó a Carlo Ancelotti la temporada pasada, pero que volverá a intentar Xabi casi a la desesperada. Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius saldrán como titulares.

La gran sorpresa del once será la titularidad de Víctor Valdepeñas. El lateral madrileño debutará con el primer equipo blanco y lo hará a lo grande, substituyendo a los sancionados Carreras y Fran García. Con solo 19 años está siendo muy importante en el Castilla de Álvaro Arbeloa y tendrá su oportunidad tras la plaga de bajas.

De esta forma, el once que saca Xabi Alonso ante el Celta es el siguiente: Courtois, Valverde, Asensio, Rüdiger, Valdepeñas, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr. y Mbappé.

Alineaciones confirmadas para el Alavés - Real Madrid

Alavés: Por confirmar

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asensio, Rüdiger, Valdepeñas, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr. y Mbappé.

Árbitro: Víctor García Verdura.

Estadio: Mendizorroza.

Partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports.