REAL MADRID
Alineación del Real Madrid contra el Alavés para la jornada 16 de LaLiga
Xabi Alonso necesitan lograr el triunfo tras caer ante el Manchester City para seguir en el cargo
La victoria del Barça, líder con 43 puntos, ha vuelto a estirar la ventaja provisional sobre el Real Madrid, en una jornada en la que los blancos necesitan ganar en Mendizorroza para recortar la distancia a cuatro y, de paso, no perder de vista al Villarreal. Además, será un partido clave para la continuidad de Xabi Alonso; una derrota podría dejar al tolosarra en la cuerda floja como entrenador blanco.
Porque el equipo de Xabi Alonso llega a Vitoria sin margen de error. En Liga, el Madrid encadena una dinámica muy mala (tres empates y una derrota en las últimas cinco jornadas) y, además, viene de dos golpes recientes en casa: el 0-2 ante el Celta y el 1-2 contra el Manchester City en Champions.
Para intentar revertir la situación, el tolosarra saldrá esta noche con todo a Mendizorroza. Con las grandes cuatro estrellas en el once titular, una táctica que no le funcionó a Carlo Ancelotti la temporada pasada, pero que volverá a intentar Xabi casi a la desesperada. Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius saldrán como titulares.
La gran sorpresa del once será la titularidad de Víctor Valdepeñas. El lateral madrileño debutará con el primer equipo blanco y lo hará a lo grande, substituyendo a los sancionados Carreras y Fran García. Con solo 19 años está siendo muy importante en el Castilla de Álvaro Arbeloa y tendrá su oportunidad tras la plaga de bajas.
De esta forma, el once que saca Xabi Alonso ante el Celta es el siguiente: Courtois, Valverde, Asensio, Rüdiger, Valdepeñas, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr. y Mbappé.
Alineaciones confirmadas para el Alavés - Real Madrid
Alavés: Por confirmar
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asensio, Rüdiger, Valdepeñas, Tchouameni, Arda Güler, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr. y Mbappé.
Árbitro: Víctor García Verdura.
Estadio: Mendizorroza.
Partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports.
