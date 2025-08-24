La alineación del Madrid ante el Oviedo

El Real Madrid dará la bienvenida en casa a un histórico del fútbol español como es el Real Oviedo. El conjunto asturiano volvió a la máxima división tras 25 años entre Segunda y la extinta Segunda División B y este domingo se estrenarán en el Carlos Tartiere ante nada más y nada menos que el conjunto de Xabi Alonso.

El técnico tolosarra sigue confiando en el 4-3-3 como formación principal. Se debatió mucho sobre un posible cambio a tres centrales (como jugaba en el Bayer Leverkusen), pero en estos primeros meses en la capital está siguiendo otro estilo de juego.

La principal novedad en el once de Alonso es la inclusión de Franco Mastantuono en el once titular acompañando a Rodrygo Goes. Para sorpresa de todos, Vinicius Jr no estará en el once. ¿Un mensaje del entrenador o un simple descanso?

En las otras líneas, Xabi Alonso decide rotar poco tras las malas sensaciones ante los rojillos. El Madrid ganó su primer encuentro pero le costó mucho crear peligro ante un equipo rival muy encerrado atrás.

Carreras y Huijsen siguen en el once y completará la defensa el brasileño Militao y Carvajal que parecen totalmente recuperado de su lesión.

En el centro del campo, el tolosarra le sigue dando las llaves del equipo a Arda Güler mientras Jude Bellingham sigue lesionado por su operación en el hombro. Junto al turco repetirán Tchouameni y Valverde.

Además de 'Vini' el único otro cambio es el de Brahim Díaz por Mastantuono y el de Trent por Carvajal. La banda derecha del Real Madrid está muy abierta y cada oportunidad vale oro para sus futbolistas.

La alineación del Real Madrid ante el Oviedo

La alineación del Real Madrid es esta: Courtois; Carvajal, Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.