REAL MADRID
La alineación del Madrid ante Osasuna
Ya es oficial el primer once de Xabi Alonso para el debut liguero
Ya se conoce la primera alineación de Xabi Alonso para el debut liguero del Madrid. El extécnico del Bayer Leverkusen insiste con la apuesta por el 4-3-3. Un once que se acerca mucho al que apunta a ser el más habitual con la ausencia destacada del lesionado Bellingham.
En los dos partidos de pretemporada Alonso ya había renunciado al 3-5-2 que tan buenos resultados le había dado en el Leverkusen. Los blancos ganaron los dos encuentros: uno cerrado frente al Leganés, y otro abierto frente al Tirol.
Alonso ya demostró en el Mundial de Clubes que tiene flexibilidad táctica -y hombres para hacerlo- pero ante Osasuna seguirá con una línea defensiva de cuatro. Una defensa donde la pareja de centrales está formada por Militao y Huijsen, para dar claridad en la salida de balón. El técnico parece convencido de que puede recuperar al central brasileñ, a pesar de haber sufrido dos lesiones de cruzados. Asencio, en cambio, es el gran damnificado. En los laterales, lo esperado: Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras.
Mientras que Carreras ha aterrizado con solvencia, poniéndose por delante de Fran García y un Mendy para el que todavía pasará tiempo antes de volver a los terrenos de juego, Trent Alexander Arnold no ha sido capaz, ni en el Mundial de Clubes ni en pretemporada, de mostrar el descaro que le llevó a ser uno de los jugadores destacados del Liverpool.
En la medular, Valverde será una de las piezas básicas al lado de Tchouaméni y Güler, el encargado de dirigir el juego esta temporada, le acompañarán. Por delante, el tridente lo conformarán Mbappé como delantero centro, Vinicius tirado a la izquierda y en la derecha habrá pelea entre Brahim y Rodrygo.
La alineación del Real Madrid es esta: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Brahim, Mbappé y Vinicius.
