Alineación Madrid hoy: el once del Madrid para enfrentarse al Barcelona en la final de la Supercopa

Ya se conoce la alineación del Madrid y no hay noticia. Ancelotti apuesta por el once previsto. El técnico italiano no hará experimentos y sale con este equipo: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Camavinga, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

El Barça se medirá a un Madrid muy ofensivo que junta en el mismo once a Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé. Tampoco hay novedades en el centro de la defensa, donde Ancelotti mantiene a Tchouameni haciendo pareja con Rüdiger, a pesar del buen rendimiento de Asencio cuando ha tenido minutos.

En el mediocampo, Camavinga volverá a hacer funciones de mediocentro acompañado de Valverde y Bellingham, que será el que hará de mediapunta. Veremos si el Barça sabe aprovechar este Madrid tan ofensivo, sobre todo entre líneas, donde jugadores como Lamine o Pedri pueden hacer daño.

Ancelotti tendrá en el banquillo a Lunin, Fran González, Alaba, Modric, Arda Güler, Endrick, Ceballos, Fran García, Brahim, Asencio y Lorenzo Aguado.