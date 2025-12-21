“Alguien tiene que decirle a Vinicius que las actitudes de niño malcriado se han terminado”

El Real Madrid cerró el año 2025 con una sufrida victoria contra el Sevilla que no disipó las dudas alrededor del proyecto de Xabi Alonso. Más allá del mal juego del conjunto merengue, una de las noticias más destacadas del partido fue el ‘mensaje’ del Bernabéu a Vinicius Jr en forma de una sonora pitada. El brasileño reaccionó en las redes sociales eliminando la foto con la camiseta blanca de su perfil de Instagram. Se avecinan curvas en la casa merengue.

Xabi Alonso no defendió a Vinicius en rueda de prensa y afirmó que “el público es soberano”, algo que para el periodista Julio Pulido fue “muy relevante”. “Xabi ha tenido la oportunidad de apoyar a Vinicius en rueda de prensa y no lo ha hecho. La frialdad con un jugador que ha sido pitado en el Bernabéu me parece muy relevante”, reflexionó en el ‘Carrusel Deportivo’ de la ‘Cadena SER’. Según Antonio Romero, “cuando el Bernabéu te pita no hay protección posible”.

“Vinicius necesita gente a su alrededor que le haga entender que las actitudes de niño malcriado se han terminado, porque es lo que le ha dicho el Bernabéu”, analizó a Romero, muy crítico con el juego y la actitud del extremo en los últimos meses. “Con Vinicius, Xabi ha hecho lo mismo que Florentino con él: ante la posibilidad de defenderlo y callar un poco el ruido, le ha dejado vendido”, añadió Bruno Alemany.

“Hay reto por ambas partes. El cambio tiene algo de ‘paseíllo’, de Xabi decir 'ven para acá y escucha a esta gente' y luego Vinicius se va lento del campo”, remató Miguel Ángel Chazarri. En la tertulia de la ‘Cadena SER’, los periodistas que siguen la actualidad del Madrid se mostraron muy críticos con el juego del conjunto merengue contra “un Sevilla normalísimo y corrientísimo que se te ha puesto delante de Courtois siete veces”.