Alfredo Relaño, tajante tras la goleada del Real Madrid de Arbeloa al Mónaco: "No me gustó ni lo de Vinicius ni lo de Bellingham"

El estreno de Arbeloa en Champions League al frente del Real Madrid no pudo tener mejor escenario. El conjunto blanco goleó al Mónaco (6-1) en una noche que sirvió para liberar tensiones y cambiar el ambiente en el Bernabéu.

Alfredo Relaño explicó en 'El Partidazo de COPE' que el enfrentamiento ha servido para pasar página en el club. El periodista cree que el triunfo supone una clara "superación del mal rollo" que se había instalado en el entorno blanco tras varias semanas complicadas.

La eliminación en la Supercopa de España y el cese de Xabi Alonso, "que dolió por la forma en que pasó", habían dejado al Madrid en un clima enrarecido. Según su análisis, los goles empiezan a tapar esos problemas y considera que están en una "nueva época".

Relaño también puso en valor el trabajo de Arbeloa, que apostó prácticamente por el mismo bloque que ya había reaccionado en el último partido: "El otro día el equipo se recompuso con sus cambios, ha tirado de ese mismo equipo, con un único cambio del lateral izquierdo para el día de hoy, y ha sido un acierto (...) Ha ganado de una manera brillante y convincente".

Sin embargo, el periodista señaló dos celebraciones que no le gustaron: "Las únicas dos cosas que no me han gustado de la noche han sido las celebraciones de Vinicius, porque me ha parecido endogámica, y la de Bellingham".

En el caso de Vinicius, el problema no es futbolístico: "El mayor enfado con Vinicius no es que haya jugado mal, es que se le relaciona con que rompió el jarrón el día del Clásico. Iba todo victorias menos el partido con el Atleti y el día de su insurrección. Esa semana contra el Barça fue cuando se estropeó todo y empezó el mal ambiente".

Más duro fue con la celebración de Bellingham, por el mensaje que puede generar fuera del vestuario: "Si fuera su hermano mayor le diría: '¿Qué has conseguido con esto?' Que mucha gente que no está en esa movidilla se entere de que te dicen que bebes mucho, que piensen que vas a seguir bebiendo por las noches… Estás bromeando con una cosa que a algunos les parecerá de broma y a otros no tanto. No gana nada".