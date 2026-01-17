Alfredo Relaño señala la 'caída del régimen' de Florentino Pérez: "Parece lo que le ocurrió al rey Juan Carlos"

La situación institucional del Real Madrid está más en entre dicho que nunca después de varias malas decisiones por parte de su presidente y ser todopoderoso, Florentino Pérez, y las constantes derrotas contra el Barça, como la de la final de la Supercopa.

Todo ello ha contribuido a la aparición de pancartas en plena M-30 con mensajes durísimos en contra del mandamás blanco como "Deja la galaxia, que estás para eutanasia", demostrando la pérdida de un crédito que parecía inagotable hace no tantos años.

Las pancartas contra Florentino / ·

Una de las voces más críticas con el magnate español es el periodista deportivo Alfredo Relaño, antiguo director del diario AS y actual colaborador en diferentes medios, como la Cadena COPE o El Mundo, que ahora ha valorado la situación en Chamartín en una conversación en el programa 'Via lliure' de RAC1.

Los tres motivos de la debacle de Florentino

"Florentino está perdiendo el desodorante, como en el anuncio", comentaba inicialmente respecto a que poco a poco va perdiendo la inviolabilidad. Respecto a la reacción del Bernabéu durante el primer partido en casa tras la debacle de los últimos días, comenta que seguramente "el descontento que se exprese será la mitad del que de verdad se siente en la calle", debido a la presencia de turistas en el estadio que no están tanto por la labor.

El nuevo Bernabéu

Respecto a los últimos fallos de cálculo, Relaño apunta a que "llevamos dos años o tres en los que Florentino no da una", apuntando a todos los proyectos fallidos: "Lo del estadio es algo engorroso, los conciertos no se pueden hacer y hay una sospecho de que ese dinero invertido es bastante inútil y el Madrid se ha metido en un gasto excesivo", apunta.

Imagen aérea el Bernabéu. / RTVE

Respecto a este tema, valoraba que uno de los fallos principales es no entender que los vecinos a quien afecta el ruido del estadio son "los jefes de España", la clase alta, como comentaba el presentador, Xavi Bundó, rescatando unas palabras de José Antonio Ponseti, también periodista deportivo. "Los partidos políticos de Madrid estaban tragando y ha sido una jueza", comentaba Relaño sobre quién terminó tomando en cuenta las quejas vecinales.

La Superliga fallida

Uno de los golpes más duros es el abondono del Barça en la Superliga que pretendía acabar con la dominancia de la UEFA y la Champions League a favor de un reparto de los ingresos más beneficioso para los clubes, algo que finalmente no ocurrirá: "Laporta se ha burlado de él. Ha hecho ver que la Superliga seguía en marcha con el Barça como presunto implicado y no es así. Se ha aliado con la UEFA y él ha quedado en ridículo".

Archivo - El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; el del FC Barcelona, Joan Laporta; y el CEO de A22 Sports, Bernd Reichart, en un desayuno informativo sobre la Superliga en Madrid. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

La caída del proyecto de Xabi Alonso

La tercera pata de la debacle de Florentino es el proyecto deportivo, que Relaño valora como algo que "ha pinchado": "Xabi Alonso era un hombre querido y me parece una salida lógica. Parecía un buen proyecto pero se ha estropeado porque la plantilla no está bien hecha y le ha permitido desplantes de los jugadores al entrenador, en especial de Vinicius", valora Relaño sin pelos en la lengua.

Esto, comenta, provoca que desde dentro de la entidad empiecen a alzarse voces en contra de la gestión actual que ha iniciado una cierta presión que podría resultar en una salida del presidente. Incluso ha elaborado una similitud con la Casa Real, otro de los estamentos que parecían inviolables en este país: "Se puede parecer lejanamente a lo que le pasó al rey Juan Carlos, a quien se le estuvo ocultando y disimulando todo, hasta que en un momento se generó una especie de efecto dominó", se sincera.

Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid / EFE

"Es una cadena de penaltis fallados por Florentino, da la sensación que no da una", remataba el periodista, que confirmaba que "le pusieron la diana" por ser crítico con el todavía presidente blanco. Ahora, la situación ha llevado a tildar al presidente como "un hombre que parecía un rey Midas, pero que ya no da una".

Posible renuncia de Florentino

Por todos estos motivos, Relaño apuntaba que se notan ciertos movimientos desde dentro del club que apuntan a un posible cambio de aires en la presidencia, recordando que en 2006 ya se marchó aunque finalmente terminó regresando en 2009.

Pese a todo, tampoco se atreve a augurar si Florentino tendrá la energía necesaria para soportar estas embestidas, puesto que este año cumplirá los 79 años: "Hay movimientos de esos que ocurren en tiempos de cambio de régimen", confirma.

Mientras, desde Barcelona se ve la situación como el que ve una telenovela después de comer con la tranquilidad de saber que su vida es más tranquila que la de los protagonistas que está viendo.