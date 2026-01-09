Alfredo Relaño se harta del proyecto del Real Madrid de Xabi Alonso: "Es una agonía que se está prolongando innecesariamente"

La victoria del Real Madrid en el derbi de la semifinal de la Supercopa no ha dejado contentos a los aficionados. Aunque el equipo liderado por Xabi Alonso ha conseguido encadenar unos cuantos resultados positivos, todavía hay cientos de lupas sobre su forma de jugar y su presencia en el banquillo. Incluso el primer goleador de la noche, Fede Valverde, reconocía tras el choque que el Atlético de Madrid había sido superior en el juego, pese a la victoria blanca.

Tras el partido las tertulias acerca de la situación del Madrid no se hicieron esperar y queda claro que la propuesta del tolosarra no convence tampoco a los expertos en este deporte. Uno de ellos es el experimentado Alfredo Relaño, comentarista en 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, que no se cortó lo más mínimo en criticar al equipo.

Valverde celebra su gol contra el Atlético en la semifinal frente al Real Madrid. / Associated Press/LaPresse / LAP

"Un gol memorable de Valverde es lo que nos queda del partido y una prórroga de tres días para Xabi", apuntaba el periodista que, como Valverde, reconocía que el juego de los del 'Cholo' había sido superior durante prácticamente los 90 minutos.

Lejos de solucionar el problema, las cinco victorias consecutivas solamente ocultan un estilo de juego decadente y aburrido: "El Madrid, el mismo espanto de cada día. Cazó en ese momento desacomodado al Atleti, metió el gol Rodrygo y con eso se ha salvado. Pero no se queda uno tranquilo", apuntaba acerca de la semifinal Relaño.

El periodista deportivo Alfredo Relaño. / LA PROVINCIA / DLP

"Ha pasado mucho tiempo y da la sensación de que no arranca y que muchos jugadores no le siguen. Está durando la caída, ya veremos cuándo llega", seguía con su crítica y la remataba apuntando que "en esto ya no cree nadie" y que se trata de "una agonía que se está prolongando innecesariamente".

La final del domingo contra el Barça

Para más inri, el domingo llega una final contra el Barça de Flick, que llega como un ciclón futbolístico capaz de arrasar prácticamente con cualquier equipo en el mundo a estas alturas. De hecho, paradógicamente, la caída a los infiernos del Real Madrid y el ascenso culé llegó justo tras la victoria blanca en el Clásico del mes de octubre.

Raphinha y Fermín celebran uno de los goles / Angel Martinez

Desde entonces el juego de los de Xabi Alonso parece estancado y ha acumulado sonoros pinchazos, como la doble derrota contra Celta y Manchester City en diciembre, mientras que los azulgrana solamente han lamentado una única derrota desde entonces, contra el Chelsea en Champions.

Por eso, según Relaño, la única posibilidad de que el Madrid tenga opciones es su portero: "Courtois es un paracaídas tremendo. Igual funciona también el domingo", augurando uno de los partidos más complicados del año para los de Xabi, si no el que más.