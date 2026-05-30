Alfredo Relaño: "Florentino convocó unas elecciones pensando que no se presentaría nadie y ahora tiene una oposición reconocible"

Alfredo Relaño (Madrid, 1951) sigue al pie del teclado. Más que nunca, pese a la salida abrupta que vivió del grupo Prisa en septiembre después de casi cinco décadas. No tardó en redistribuir su rutina hacia las páginas del Diario Marca (medio en el que ya había comenzado su carrera), El Mundo y sus intervenciones sonoras a la Cadena Cope. “No sé si mi salida fue por la ‘gota china’ de Florentino”, confesaba en una entrevista con SPORT poco después de un cambio de siglas, pero no de preceptos y filosofía.

Dentro de su forma de ver y sentir el fútbol vive una profunda conciencia histórica del deporte más popular que ha condensado en 366 futbolistas de todos los tiempos que han hecho historia (Espasa, 2026). Seis sobresalen por encima de todos, Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, Cristiano y Messi, a los que siguen veinte semi­dioses y otros 340 simplemente extraordinarios. No está, por ejemplo, Valdano, amigo personal y quien le acompañó en la presentación de un libro donde la tarea más difícil ha sido hacer el filtro de protagonistas.

Relaño conversa con SPORT de este trabajo editorial y de la actualidad del fútbol, copada estos días por la convocatoria de la selección y las elecciones al Real Madrid, que él ve como una “emboscada” en la que el máximo mandatario blanco esperaba no tener enemigos y que van a terminar, pase lo que pase, con un frente de oposición homologado bajo la figura de Enrique Riquelme. Todo ello, con miles de agujeros deportivos que buscan una solución en el banquillo para que la situación no derive en un problema estructural que se perpetúe en el tiempo

La portada de '366 futbolistas de todos los tiempos que han hecho historia' (Espasa, 2026). / ESPASA

Pregunta. Hace unos meses hablamos por última vez. Antes de nada, ¿qué tal está en lo personal tras tu salida de PRISA?

Respuesta. Muy bien, perfectamente bien. Ya sabe que me desterraron de PRISA, pero tuve un montón de ofertas y escogí tres que me permitían reproducir exactamente mis hábitos.

P. La transición fue rapidísima. Y además se ha embarcado en otro libro enorme. ¿Cómo caben 366 futbolistas en un solo libro?

R. Malamente. Dejando fuera a muchos que seguramente tienen tanto mérito como algunos de los que sí están. El libro tiene una estructura determinada. Hay un primer grupo formado por los seis mejores de la historia, que ocupan aproximadamente el triple de espacio que los demás porque creo que ahí hay poca discusión posible. Son Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, Cristiano y Messi, colocados además por orden de aparición temporal. Luego hay otros veinte grandes futbolistas, una especie de semidioses, que ocupan más espacio que el resto.

Y los otros 340 y pico están organizados cronológicamente en cinco grandes etapas históricas. Empiezo con los pioneros ingleses, con el nacimiento del fútbol. Después llega el salto a Europa continental, la escuela del Danubio y también España, donde aparecen Zamora, Samitier y otros futbolistas anteriores a la Guerra Civil. Después está la llegada a Sudamérica, donde el fútbol adquiere una picardía que no tenía. Los ingleses habían concebido el juego como un deporte de pierna fuerte, carrera, salto y carga.

Son los sudamericanos quienes le meten el caño, la fantasía y otro tipo de creatividad. Ese periodo llega hasta 1930, el primer Mundial, cuando el fútbol alcanza la edad adulta. Ahí el reglamento ya está prácticamente definido como lo conocemos hoy. Después viene el periodo de 1930 a 1953. Pasamos la guerra y llegamos a ese año porque se produce lo que se llamó el verdadero partido del siglo: la victoria de Hungría por 3-6 en Wembley. Era la primera vez que Inglaterra perdía en su estadio contra una selección de fuera de las islas. El verdadero partido del siglo. Fue como una revelación para los ingleses y confirmó que el fútbol ya pertenecía a todos. Ahí estaban Puskás, Kocsis y Czibor.

Del 53 al 70 sitúo el periodo clásico, con el nacimiento de la Copa de Europa, la expansión internacional del juego y la consolidación de los grandes clubes. Y desde 1970 llega la modernidad, con el Barça de Cruyff, el color, el marketing y una preparación física mucho más sofisticada. Ese periodo llega hasta 1995, aunque podría cerrarse en 1992 con el nacimiento de la Premier League. En 1995 llega la Ley Bosman, que transforma completamente el fútbol y provoca que los países más ricos concentren cada vez más talento, haciendo que clubes como Ajax, Benfica, Celtic o Steaua de Bucarest dejen de poder aspirar realmente a ganar la Copa de Europa.

Lamine es el último que entra en libro, por sus récords de precocidad. Todavía no sabemos si acabará teniendo una carrera tipo Messi, Neymar o Robinho, pero ya ha dejado una huella histórica Alfredo Relaño — Periodista y escritor

P. ¿Quién es el último jugador que entra en ese recorrido histórico?

R. Lamine Yamal. Ahí tuve muchas dudas porque no quería hacer un libro sobre los mejores jugadores de la historia, sino sobre jugadores que hicieron historia. La mayoría están ahí por excelencia futbolística, pero también hay algunos por razones históricas concretas. En el caso de los jugadores activos, todavía no sabemos cómo terminarán sus carreras.

Claro, entre los activos están Cristiano, Messi y Modric. También Lewandowski, Kane, Salah o De Bruyne. De menos de treinta años también está Rodri, que tiene veintinueve y ya ha hecho méritos suficientes. Más jóvenes todavía solo hay tres: Mbappé, Haaland y Lamine. A Haaland le he metido por lo que representa. Es una ruptura física, un tipo de futbolista nuevo, un jugador enorme con una agilidad extraordinaria. Mbappé tiene una Copa del Mundo, tres goles en una final mundialista y una trayectoria que ya le sitúa en un lugar histórico. Y Lamine entra por sus récords de precocidad. Todavía no sabemos si acabará teniendo una carrera tipo Messi, Neymar o Robinho, pero ya ha dejado una huella histórica. Tiene marcas de precocidad que justifican su presencia.

Ronaldo Nazario, durante la presentación de la candidatura de Florentino Pérez a las elecciones del Real Madrid. / SERGIO PEREZ / EFE

P. ¿Cómo aparece Ronaldo Nazário en el libro?

R. Muy bien. Está entre esos veinte grandes nombres que yo llamo semidioses. En el grupo donde están Charlton, Puskás, Garrincha, Beckenbauer, Platini, Luis Suárez o Ricardo Zamora. Ronaldo está claramente ahí.

P. ¿Qué le pareció verle en la presentación de la campaña de Florentino a las elecciones del Real Madrid con su “qué bueno eres, Presi”?

R. No lo vi. Pero bueno, cuando dejan de ser futbolistas hacen lo que pueden. Tampoco creo que su carrera como presidente sea precisamente para presumir demasiado cuando alguien quiere presentarse como dirigente.

P. Si hubiera una reedición dentro de unos años del libro, ¿ve a Julián Álvarez entrando?

R. Habrá que verlo. Todavía está lejos. Además venimos de un año en el que no ha impresionado tanto como el anterior. El curso pasado sí me pareció extraordinario. Este año ha tenido una primera mitad de temporada bastante floja. Entrar ahí es muy difícil. Hay muchísimos jugadores buenos. Se han quedado fuera amigos míos como Míchel, Sanchís o Valdano. De hecho, comentaba con un amigo que hay que tener valor para hacer un libro así, dejar fuera a un campeón del mundo que marcó en una final y luego invitarle a presentar el libro (Valdano).

También se quedaron fuera jugadores que me encantaban. Manuel Velázquez era mi gran ídolo adolescente. Yo era del Madrid de Yé-yé y me sacaba de casa para verle jugar. Era un jugador magnífico y tampoco ha entrado. O Marcial Pina, que es el único futbolista que yo he visto marcar dos goles de falta en un mismo partido, uno con cada pie y ambos por encima de la barrera. Lo hizo en el Camp Nou. Le pregunté una vez a Platini y me dijo que él había marcado faltas con los dos pies, pero nunca dos en el mismo partido.

Bellingham, Mbappé y Vinicius en plena celebracion / EFE/JUANJO MARTIN

P. Vinicius tampoco está.

R. No. También tuve dudas, pero todavía no sabemos cómo acabará su carrera. Es posible que algún día entre, pero todavía no.

El problema del Madrid no ha sido Mbappé. Le han metido 43 goles este año. El Madrid perdió el mediocampo de Casemiro, Modric y Kroos y no ha sabido sustituirlo. El equipo no tiene funcionamiento Alfredo Relaño — Periodista y escritor

P. ¿Y por qué sí Mbappé? Mucha gente se pregunta por qué el Real Madrid no ha ganado con él.

R. Porque el problema del Madrid no ha sido Mbappé. Le han metido 43 goles este año. El Madrid perdió el mediocampo de Casemiro, Modric y Kroos y no ha sabido sustituirlo. El equipo no tiene funcionamiento. Intentó construir una especie de centro del campo físico, con Valverde, Tchouaméni y Camavinga, basado en la presión intensa, pero eso no funciona cuando los jugadores de arriba descansan demasiado. Antes el Madrid era un reloj. Con la desaparición de ese mediocampo dejó de serlo. Y luego llegó Mbappé, cuya zona de confort es precisamente la que ocupa Vinicius. Ese encaje nunca se ha resuelto correctamente.

P. Con la perspectiva histórica que tiene, ¿los jugadores siempre se han pegado?

R. Hasta este grado (el de Tchouaméni y Valverde) no, pero sí ha habido peleas toda la vida. Ha habido enfrentamientos en el campo, patadas, broncas y discusiones. Ahora, llevarlo al vestuario y llegar a una situación así ya no me parece tan normal.

P. ¿Cómo ha visto la temporada del Real Madrid?

R. Muy mal. El plan de Xabi Alonso era bueno, pero se estropeó por Vinicius. A partir de ahí el equipo fue dando tumbos.

P. ¿Entiende el desapego de una parte del madridismo hacia la selección española al no tener jugadores en el Mundial 2026?

R. Sí. Es una situación inevitable porque ahora mismo apenas hay jugadores del Real Madrid en la selección. Luego veremos qué pasa cuando empiece a jugar, pero es lógico que exista esa sensación. Carvajal no ha entrado. Si hubiera estado en dinámica desde hace cinco meses quizá habríamos podido comprobar si estaba en condiciones de ir. Huijsen empezó bien la temporada, aunque no la ha completado al mismo nivel. Y realmente no hay muchos más casos. En el lateral izquierdo hay dos jugadores por delante y ninguno asusta ni a Cucurella ni a Grimaldo. Asencio quizá podría estar en un grupo más amplio, pero la realidad es que no hay muchos españoles del Madrid que hoy puedan reclamar claramente un puesto en la selección.

El regreso de Mourinho parece fruto seguramente de falta de imaginación y falta de dinero. No sé si ahora se ha estropeado porque ya no hay que pagar traspaso. A mí Mourinho me parece un buen entrenador, pero más bien un mal ciudadano Alfredo Relaño — Periodista y escritor

P. ¿Dónde estaría Mourinho en un libro de 366 entrenadores?

R. Estaría, sin duda. ¿Dónde exactamente? No lo sé. Quizá entre los primeros cincuenta o los primeros cien. Nunca me lo he planteado. Con los entrenadores es más difícil porque dependen mucho del contexto, de los jugadores que tienen y de las circunstancias de cada época. Hay que valorarlos a lo largo de toda una carrera. La de Mourinho ha sido muy buena, pero también es verdad que ha ido claramente a menos. En su momento de máximo nivel estaba entre los mejores del mundo, pero después ha perdido peso. Aun así, sería un entrenador que merecería estar en una antología de este tipo.

Una figura de José Mourinho ha aparecido en una marquesina de autobuses delante del estadio Santiago Bernabéu y firmada por el artista urbano internacional TVBoy. / Marcos Villaoslada / EFE

P. ¿Y quiénes serían imprescindibles en la historia de los banquillos?

R. Hay dos que para mí están en la cima: Guardiola y Cruyff. Cruyff está muy, muy arriba. Luego Helenio Herrera también estaría muy arriba. Pienso en Herbert Chapman, que hoy ya no se recuerda tanto, pero fue revolucionario con aquella 'WM' del Arsenal de los años treinta, que era probablemente el mejor equipo del mundo en aquel momento. También estaría Vittorio Pozzo, que ganó los Mundiales de 1934 y 1938 con Italia. Más recientemente podría entrar Ancelotti por todo lo que ha conseguido. Y entre los ingleses, Bill Shankly, por ejemplo. Son algunos de los nombres que me vienen ahora mismo a la cabeza.

P. ¿Qué le parece el regreso de Mourinho al Madrid?

R. Me parece fruto seguramente de falta de imaginación y falta de dinero. No sé si ahora se ha estropeado porque ya no hay que pagar traspaso. A mí Mourinho me parece un buen entrenador, pero más bien un mal ciudadano. Como entrenador, las cosas le han ido peor a partir de cierto momento. Antes entrenaba por ocho mil y ahora entrena por cuatro mil, por decirlo de alguna manera. Se sobreexplicó en el Fenerbahçe y ya no se contaba con él hasta ahora, que lo recuperan. Luego, cuando se enfría el calentón, a veces se tira por otro camino.

P. ¿Cómo ve las elecciones del Real Madrid?

R. Como una emboscada. Mi interpretación es que Florentino convocó pensando que no se presentaría nadie. Creo que el Madrid tiene pendiente ese proceso de abrirse al capital financiero y necesita un respaldo fuerte de los socios para hacerlo. Venía de dos temporadas malas, de otros asuntos que han generado desgaste, y pensó que lanzando el desafío nadie respondería y podría renovar su mandato cómodamente.

Lo que le ha salido mal es que ahora existe una oposición reconocible. Aunque Riquelme sacara un veinte o un treinta por ciento, ya habría construido una alternativa homologada. Antes no había nada. Los que estaban en contra de Florentino no tenían una referencia clara. Ahora sí la tienen. Eso cambia las cosas. Además, me llama la atención que quien ha pedido constantemente debatir sea precisamente el candidato, mientras que Florentino no parece tener demasiado interés en hacerlo. Riquelme ya hablaba de debates cuando hizo aquella presentación un poco extravagante de su proyecto.

Me habría gustado que Florentino explicara exactamente en qué consiste ese plan que va dejando entrever para abrir el club al capital. Va dejando miguitas, pero no termina de concretarlo. Alfredo Relaño — Periodista y escritor

P. ¿Qué le habría gustado preguntarle a Florentino en la rueda de prensa en la que cargó contra los medios? Usted fue uno de los citados por él como "intelectuales del regimen".

R. Me habría gustado que explicara exactamente en qué consiste ese plan que va dejando entrever para abrir el club al capital. Va dejando miguitas, pero no termina de concretarlo. Creo que si realmente quiere impulsarlo debería explicarlo con detalle durante esta campaña.

P. ¿Cómo es hoy el socio del Real Madrid?

R. Es muy diverso, claro. Pero sí creo que ha cambiado mucho con Florentino y especialmente a partir de Mourinho. El Madrid antes no era un club tan bronquista. Era un club orgulloso, que prefería ganar y dejar que fueran los demás quienes se quejaran. Ahora está mucho más instalado en la confrontación permanente y en una visión más antisistema. Eso es algo que atribuyo en gran medida a la influencia de Mourinho. El Madrid se ha vuelto más bronquista y más quejoso de lo que era históricamente.

"El 'Caso Negreira' es el mayor caso de corrupción de la historia" / EL CHIRINGUITO

P. ¿Por qué Florentino ha elevado tanto ahora el tono por el 'caso Negreira'?

R. Florentino no utilizó ese asunto mientras Laporta le acompañaba en la aventura de la Superliga. La Superliga duró cuatro días, pero Florentino siguió actuando como si no hubiera ocurrido nada para no reconocer el fracaso. Mientras Laporta le secundaba, el caso Negreira no parecía preocuparle especialmente. Solo más tarde volvió al primer plano. Y, por cierto, tampoco me ha gustado nada lo que se ha conocido de ese asunto.

P. ¿Qué recuerdo tiene de Ramón Calderón, al que atribuye estar detrás de la candidatura opositora?

R. Fue un presidente muy hostigado. También creo que era una persona que no tenía ni la malicia ni la grandeza necesarias para un puesto tan complicado. Pero se olvida con facilidad que ganó dos Ligas consecutivas y que reconstruyó una plantilla que venía muy deteriorada. Florentino se fue porque el equipo se le cayó encima y después se arrepintió de haberse marchado. Es una interpretación mía, pero siempre tuve la sensación de que intentó seguir influyendo en determinados asuntos del club. Calderón reconstruyó aquel equipo con bastante mérito y ganó dos campeonatos seguidos, algo que el Madrid llevaba mucho tiempo sin conseguir.

P. ¿Existe un cierto desprecio hacia las competiciones españolas por parte del Real Madrid?

R. Sí. La Champions se ha convertido en la obsesión de unos pocos clubes y eso ha reducido la valoración de la Liga. Antes ganar la Liga era un logro enorme. Ahora parece una obligación para determinados equipos y solo la Champions da la felicidad completa. La Copa tampoco ha tenido nunca demasiado prestigio dentro del Madrid. Basta ver las carreras de Gento o Di Stéfano. Ganaron muchísimas ligas y Copas de Europa, pero muy pocas Copas del Rey. Históricamente el Madrid siempre ha valorado más otras competiciones.

La Champions se ha convertido en la obsesión de unos pocos clubes y eso ha reducido la valoración de la Liga. Antes ganar la Liga era un logro enorme. Ahora parece una obligación para determinados equipos y solo la Champions da la felicidad completa Alfredo Relaño — Periodista y escritor

P. ¿Conocía usted a Enrique Riquelme?

R. No, no lo conocía. Ni me conozco todavía, no me he cruzado con él. Pero un día estaba comiendo en Alicante y pasó un grupo que me saludó. Yo noté que uno me conocía y a mí me sonaba y no sabía de qué. Y cuando se fueron, me contaron: 'Este es Riquelme. Era directivo de Calderón. Y su hijo se va a presentar, quiere ser presidente del Madrid'. Me pareció una extravagancia. Era muy joven por aquel entonces.

P. ¿Sería soportable una tercera temporada sin títulos en el Real Madrid?

R. Sería muy difícil. La tercera pesa más que las dos anteriores juntas. Y no lo tiene fácil el Madrid. Hay que reconstruir muchas cosas. Hay que resolver el encaje entre Mbappé y Vinicius, rehacer el mediocampo y encontrar nuevas piezas. Además, si el Barça sigue acertando como ha acertado recientemente, la tarea será todavía más complicada.

P. ¿Cuál es la solución para reconstruir el Madrid?

R. Lo primero es asumir que el plan anterior ha fracasado. Después hay que acertar en el mercado, especialmente en el mediocampo. Pero también creo que el Madrid se niega a reconocer un problema evidente: no está trabajando la cantera tan bien como el Barça. Los azulgranas pueden construir una parte importante de su equipo con jugadores formados en casa. Incluso cuando no aparecen fenómenos extraordinarios, siguen produciendo futbolistas útiles para el primer equipo. El Madrid genera muchos jugadores para vender, para que estén en Primera o tengan carrera profesional, pero no tantos para consolidarse en el primer equipo. Yo no veo en el Castilla ningún jugador que me salte a la vista. El último que me produjo esa sensación fue Carvajal. Cuando ves a un futbolista verdaderamente especial lo notas enseguida. Y ahora mismo no veo muchos casos así.