Alfredo Relaño: "Dividir al madridismo es mala idea, ya se vio con Mourinho"

El Real Madrid está viviendo unas semanas convulsas desde que Florentino Pérez decidió destituir a Xabi Alonso como técnico, tras la derrota en la final de la Supercopa contra el Barça, y situar a Álvaro Arbeloa como su sustituto en el banquillo del Santiago Bernabéu. El día de su debut, el Albacete eliminó sobre la bocina al conjunto blanco de la Copa en los octavos de final, agitando, más todavía, las aguas de Chamartín.

El público, soberano, mostró su descontento en el siguiente partido, en el que recibieron al Levante. Vinicius y Bellingham fueron los futbolistas más pitados, mientras que en varias ocasiones se escucharon cánticos de "Florentino, dimisión". "La gente pitó más de lo que hubiera pensado. El socio está notando que Florentino está haciendo algo para quitarles el Madrid y que no termina de explicar, añade una peana de intriga, mosqueo y descontento", explicó Alfredo Relaño en 'El partidazo de Cope'.

El delantero brasileño fue uno de los más señalados y para Relaño tiene un claro origen: "Todo iba bien, pero a Vinicius se le pita más desde que amargó la victoria sobre el Barça y no lo ha sabido rectificar. Tampoco le ha enviado ningún mensaje a Xabi Alonso y por eso no se pita a toda la plantilla, solo a algunos".

El exdirector de 'AS' consideró que "dividir el madridismo es mala idea, ya se vio con Mourinho" y añadió que "es una ofensa al socio, que se está comiendo obras y cambios de sitio" porque "estaba ilusionado con el proyecto de Xabi y ha sido feo verle torturado tanto tiempo". En la misma tertulia se vieron sorprendidos de las declaraciones de Arbeloa apelando al espíritu de Juanito y las 15 Champions en tan solo una semana en el cargo. "Arbeloa está destacando por el ruido feo", apostillaba Relaño.

Por otra banda, también recordó que "los ultras están en contra de Florentino desde que no renovó a Mourinho" y no se cortó un pelo al reconocer que "ser mourinhista equivale a ser gamberro". Sin embargo, considera que "la descarga ya está hecha y la Champions para el Madrid es como la misa del domingo", por lo que no espera que el público del Bernabéu vuelva a pitar esta noche a su equipo contra el Mónaco.