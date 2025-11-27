Alfredo Relaño no se cree lo de Bellingham: "Era un bulo, hay algo que ocultar bajo la alfombra"

La victoria del Real Madrid en Atenas ante Olympiacos calmó tensiones a corto plazo. Sin embargo, hay gestos que no pasaron desapercibidos. Alfredo Relaño lo dejó claro en su intervención en El Partidazo de COPE, donde cuestionó con dureza lo sucedido alrededor de Jude Bellingham antes del partido.

El centrocampista sufrió unas molestias en el sóleo que le impidieron arrancar el partido de inicio. "Jude tiene molestias. Para el inicio no está y veremos si se le necesita para el partido", explicó Xabi en la previa del encuentro. Finalmente, el inglés terminó saliendo en el minuto 61, con 2-4 en el marcador a favor de los blancos. Una situación extraña que dejó varias lecturas.

Para Relaño, la versión oficial de que Bellingham padecía una sobrecarga en el sóleo y llegó con dudas físicas al duelo no encaja con los hechos: “Eso era un bulo, ahí hay algo que ocultar bajo la alfombra. ¿Qué ha pasado ahí?”, se preguntó, incrédulo, ante la audiencia.

El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, durante el encuentro frente al Elche. / MANUEL BRUQUE / EFE

El periodista no dudó en poner en entredicho la narrativa que presentó el club como explicación de la suplencia del mediocampista. “Entonces, ¿Bellingham tenía sobrecarga y luego sale, cuando ganaba el partido? ¡Eso no cuela!”, señaló de manera contundente.

Para él no fue un tema físico real, sino algo que el Madrid o el futbolista ocultaron. “Yo soy malpensado y he pensado que ahí hay gato encerrado y lo han tapado”, confesó.

Más allá de la polémica sobre Bellingham, Relaño también aprovechó para cuestionar el momento general del equipo, explicando que el partido deja la impresión de que “sigue sin ligar la mayonesa”, cuestionando la conexión entre la plantilla y Xabi Alonso.

En el ojo del huracán

Bellingham ha estado en el centro de las críticas en las últimas horas. Más allá de sus problemas físicos, su rendimiento sobre el césped ha despertado muchas dudas en torno a su figura.

"Después de quitarte el peso de encima que te has quitado ganando hoy aquí, que era importante, Xabi Alonso se enfrenta a runrún en el centro del campo que va a tener que despejar en las próximas semanas. Yo creo que alrededor de la figura del británico están creciendo algunas dudas que no son buenas ni para él, ni para el equipo", señaló Antonio Romero en El Larguero.

"Tenía molestias antes del partido, pero luego ha comparecido. Eso es una cosa rara, sí. No juega el titular porque tiene molestias musculares, pero luego entra la segunda parte", añadió Manu Carreño, en la misma línea de lo comentado por Alfredo Relaño.

El propio Romero también se mostró extrañado con el asunto: "No, y el entrenador dice públicamente, lo quiero reservar porque no está para jugar 90 minutos. Si tú tienes molestias en el sóleo, casi es lo mismo jugar 90 minutos que jugar 45. Se ha puesto a calentar cuando el partido parecía decidido con 1-3 y, cuando sale, o no estaba para jugar, o el cambio no lo ha sentado muy bien, porque no ha aportado nada al equipo. Yo creo que ahí tiene un melón, ese sí que es un melón que tiene que resolver. Porque Güler, donde mejor ha jugado, es donde juega Bellingham. Pero Bellingham también tiene que jugar"