REAL MADRID
Alfredo Duro, sobre el rodillazo de Rüdiger a Diego Rico: "No digo que no haya pasado nada"
El periodista reaccionó a la falta del defensa alemán en el canal de Twitch de 'El Chiringuito'
Nueva polémica y el equipo arbitral vuelve a estar en el punto de mira. En esta ocasión, durante el Real Madrid - Getafe en el Santiago Bernabéu, cuando Diego Rico conducía el balón y Arda Güler lo golpeó por detrás. Al instante, el lateral cayó al suelo y fue pisado por Antonio Rüdiger, quien le propinó un rodillazo. Una jugada que ha recordado a las que solía hacer Pepe en el pasado.
La jugada acabó sin tarjeta para Rüdiger, a pesar de que los jugadores del Getafe le exigieron al colegiado Muñiz Ruiz que acudiese al VAR a ver la jugada. Sin embargo, Valentín Pizarro Gómez, árbitro de VAR, decidió no llamar al colegiado y el partido continuó como si nada.
La jugada está en boca de todos y desde el Twitch de 'El Chiringuito' analizaron la jugada en directo. Alfredo Duro empezó diciendo: "Ahora se queja de la cara Diego Rico, me lo he perdido. Los jugadores del Getafe protestando al árbitro que entienden que ha habido un manotazo....".
Quiso dejar claro que no vio bien la jugada: "No digo que no haya pasado nada, pero no lo hemos visto con claridad porque el plano no era exactamente para verlo".
Después de ver la repetición, el colaborador de 'El Chiringuito' expresó: "Es la rodilla de Rüdiger. Yo entiendo que es un gesto involuntario... si le quiere dar aposta Rüdiger es muy afinado. No lo sé. No creo...".
"La rodilla de Rüdiger ha golpeado en la cara de Rico, cuando ya estaba en el suelo, pero él estaba en la disputa del balón", compartió con toda la audiencia de 'El Chiringuito'.
Por último, aclaró que el lateral del Getafe "no tiene ningún problema para seguir en el campo después de recibir el golpe con la rodilla".
- La Finalissima entre España y Argentina queda suspendida
- Hansi Flick arranca la remontada con un 'toque' a Gavi y Lamine
- La interesante reflexión de Lahm sobre el éxito de La Masia del Barça: 'Las academias no responden a una pregunta crucial
- La 'bomba Newey' le explota a Aston Martin
- Así es la casa de Pedri en Barcelona: Unifamiliar, con piscina irregular y una terraza en la azotea
- Lesión Lewandowski: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Sergi Roberto: 'Hay que creer y estoy seguro de que este Barça puede remontar
- Diego Costa, exjugador del Atlético: 'Simeone me debe la mitad del sueldo. La mitad de la casa me la merezco yo