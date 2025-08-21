“Lo de Alexander-Arnold es una tragedia”

Trent Alexander Arnold era la solución para cubrir la banda derecha del Real Madrid tras la grave lesión de Carvajal, apartado del equipo toda la temporada pasada. Lucas Vázquez no dio la talla y urgía fichar un defensa derecho de nivel para potenciar una posición en la que Carvajal no tenía ni relevo ni competencia. La llegada de Trent, y gratis, fue la solución idónea, para equilibrar una posición importante.

“No aporta nada”

El inglés no ha entrado con buen pie en el Real Madrid. Ha jugado seis partidos de los siete que ha disputado su nuevo equipo desde que llegó, y sus actuaciones no acaban de convencer. No dobla al extremo, prefiere jugar por dentro sin dar profundidad a la banda. Abusa del pase y arriesga poco en el uno contra uno, y defensivamente tiene fisuras. Sus bajas prestaciones se achacan a las dificultades que está teniendo para acoplarse a su nuevo entorno. En el club no hay prisas, esperan que poco a poco encuentre su mejor versión, esa que le convirtió en uno de los mejores jugadores de la Premier y del Liverpool.

Sin embargo, el madridismo está desilusionado con el rendimiento del inglés. Coto Matamoro, un madridista de raza y siempre crítico, mostraba su desazón con el rendimiento del inglés: "Lo de Arnold es una tragedia, lo que nos espera de él cada vez que juegue en el Madrid. Es un fichaje que lo han hecho con el culo, no me lo explico. No aporta nada. Si esto sigue así, el titular será Carvajal".

Xabi elogia a Carvajal

Aunque es muy pronto para sacar conclusiones, todo indica que la vuelta de Carvajal facilitará las decisiones de Xabi. El tolosarra definía así la aportación del veterano defensa los 22 minutos que jugó ante Osasuna: “No solo suma en el campo, también en lo anímico. Es el capitán, carga con mucho. Tiene muchísima experiencia aquí en el Bernabéu, en competiciones europeas y en LaLiga. Sabe lo que se necesita para ganar, y transmitir eso será fundamental. Carvajal ya está ahí”.

Carvajal, por su parte, asume la competencia y se congratula de tener una ayuda en la banda para dosificarse. A sus 33 años y tras una temporada en la enfermería ha vuelto para ser el capitán en su decimotercera temporada en el primer equipo, tras llegar a las categorías inferiores del club en 2002: “Ser el capitán es muy importante para mí. Espero cumplir este papel con orgullo, pero también con gran respeto hacia todos mis compañeros y tratando de construir un equipo ganador".