Alexander-Arnold, persona 'non grata' en Liverpool: "Adiós, el rata"

Trent-Alexander Arnold regresa a Anfield tras abandonar el pasado verano al club que le vio crecer para poner rumbo al Real Madrid. El internacional por Inglaterra vuelve, con otra camiseta, al estadio en el que más partidos ha disputado hasta el momento en su carrera.

Pero si algo puede llegar a sorprender de su 'vuelta a casa', es que la afición 'red' parece prepararse para recibirle de la manera más hostil posible, pues consideran su marcha como agente libre una traición.

Trent Alexander-Arnold, en la presentación por el Real Madrid junto a Florentino Pérez / Real Madrid

Odiado por los que un día le quisieron

En la previa del choque entre Liverpool y Real Madrid, dos gigantes europeos, ha aparecido vandalizado el famoso mural del canterano del conjunto de Anfield. En la pintura, creada en 2019 tras conquistar el defensa su primera Champions y la sexta para los 'reds', se puede apreciar la palabra 'rat' (rata) hasta dos veces, además de poder leerse un mensaje en español que dice 'adiós el rata'. Más allá de los mensajes, los aficionados también han manchado la icónica imagen con pintura blanca.

Trent abandonó al club de la Premier tras nueve temporadas en el primer equipo y después de ser formado en sus categorías inferiores. No obstante, aun habiendo ganado una Community Shield, dos Copas de la Liga, una Supercopa de Europa, un Mundialito de Clubes, una FA Cup, dos Premier League y una Champions League como jugador del Liverpool, la afición no perdona que agotara su contrato para marcharse como agente libre al conjunto madridista. De hecho, ya durante la temporada pasada fue abucheado con asiduidad desde que se informó de que no iba a extender su vinculación.

Un rol más secundario del previsto como madridista

Bajo la dirección de Xabi Alonso, tras el Mundial de Clubes en verano, solo ha podido disputar cinco partidos por sus problemas físicos, incluso cuando quien se suponía iba a ser su principal competidor por el puesto, Dani Carvajal, tampoco está gozando de regularidad. Pese a haber vuelto a la convocatoria en los últimos dos partidos, se antoja complicado que pueda entrar como titular por delante de Federico Valverde, desplazado fuera de posición.

Trent Alexander-Arnold se echa al suelo lesionado en el partido entre Real Madrid y Olympique de Marsella / EFE

Sea titular o suplente, queda claro que el recibimiento de parte de la afición que un día le quiso será hostil, mientras que excompañeros suyos como Van Dijk tampoco parecen darle demasiada relevancia a su vuelta: "Veremos cómo le recibe la afición. No voy a decir que quiero un ambiente hostil. No voy a comentar nada sobre ello", declaró el neerlandés.