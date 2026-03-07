Alexander-Arnold, en la diana: "Se mueve con pachorra y parsimonia"

El madridismo clamó contra Trent Alexander-Arnold tras el partido en Balaídos. El inglés se comió el gol del Celta en una acción donde fue muy blando y no es la primera esta temporada. El gran problema es que el lateral lleva siendo blando en defensa toda su carrera, pero su fichaje fue decisión directa de la planta noble sin pasar por el entrenador. Ahora el Madrid tiene un grave problema en esa posición: con un Carvajal muy mermado por las lesiones, un Trent tibio a la hora de defender y un Valverde que no quiere jugar de lateral.

El inglés volvió a salir en la foto del tanto rival. Otra vez. Swedberg tuvo tiempo y espacio para hacer cualquier cosa en banda, ya que Trent apenas lo apretó. Algo que permitió al sueco meter el balón por dentro y asistir a Borja Iglesias dentro del área totalmente solo.

Una acción que permitió al Celta empatar el encuentro y que desató numerosas críticas en la prensa: "Qué bien la toca Trent, qué bien queda en la pizarra, qué pierna derecha, pero no rompe a sudar, no gana un duelo, no es capaz de sujetar a un interior desde que ha venido al Real Madrid. Swedberg le ha sacado los colores. El británico parece que ni siente ni padece...", narró Antonio Romero en la SER.

Trent, en un encuentro de Liga / EFE

En la cadena COPE, Manolo Lama recordó que este nivel defensivo del inglés no es algo nuevo y que el Madrid ya lo aprovechó cuando lo tenía en contra: "En cada eliminatorio Madrid - Liverpool, Vinicius se la liaba a Trent. Ni corre para atrás, es muy blando". A lo que Miguel Ángel Díaz contestó: "Trent se mueve con pachorra y parsimonia por el campo".

Un fichaje difícil de entender

Desde un principio, el fichaje del lateral era muy complicado de entender. El Real Madrid fichó a un Trent Alexander-Arnold que estaba de capa caída en los últimos años en Liverpool. Condicionado por sus problemas defensivos y las numerosas lesiones que ha tenido. Además, había perdido mucha importancia en la selección, incluso quedándose fuera de las últimas convocatorias.

Pero el perfil de futbolistas es de los que gusta a Florentino. Un jugador que termina contrato, que viene de un gran equipo de la Premier League y con mucho nombre a nivel internacional, pero claramente no era lo que necesitaba el equipo. No fue un fichaje de entrenador como si lo fueron Huijsen o Carreras, fue de presidente.

Trent Alexander-Arnold junto al presidente, Florentino Pérez, durante su presentación como nuevo jugador del Real Madrid / REAL MADRID

En sus primeros meses en Madrid no ha conseguido encadenar cuatro encuentros consecutivos a buen nivel. Trent está en el punto de mira por múltiples lesiones y estos bajones de rendimiento. Pero lo peor es que no tiene competencia en la banda. Carvajal sigue muy lejos de su nivel e incluso puede que nunca lo vuelva a recuperar, mientras que Valverde ya ha conseguido no jugar en defensa con Arbeloa en el banquillo.

Por tanto, para el futuro del Madrid es importante recuperar, al menos, al Alexander-Arnold que brillaba en ataque. En defensa nunca ha sido un excelente lateral, pero ofensivamente y creando juego ha sido de los mejores del mundo. Este miércoles tendrá su primera prueba de fuego ante el Manchester City. Un partido clave para la temporada blanca y para el ex del Liverpool. Examen frente al Bernabéu.