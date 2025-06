Alexander-Arnold, 'apartado' por sus problemas defensivos

El final de temporada de Trent Alexander-Arnold no está siendo nada sencillo. Tras lesionarse con el Liverpool al final de temporada y recibir una pitada por su marcha al Real Madrid, el lateral ha pasado a ser muy poco importante en su selección. En los dos encuentros de este parón solo ha jugado 27 minutos ante Andorra.

El inglés recibió la llamada de Thomas Tuchel y tras no salir de inicio ante la selección de los Pirineos, no disputó ni un segundo en la derrota por 1-3 ante Senegal. De hecho, el entrenador alemán ya no lo convocó en su primera lista por su lesión con los 'reds'.

Tuchel apostó por Curtis Jones en el primer partido y dio entrada a Alexander-Arnold como centrocampista por Henderson. Posteriormente si que pasó al lateral cuando Declan Rice substiutyó a Jones. Ante Senegal, el titular durante todo el encuentro fue Kyle Walker.

Alexander-Arnold, lateral de Inglaterra, en el RCDE Stadium / Dani Barbeito

El seleccionador inglés no es un gran fan del nuevo fichaje del Real Madrid, de hecho, a finales de mayo le recriminó sus calidades defensivas para poder seguir siendo importante en los 'Three Lions': "He podido ver que muchas veces confía demasiado en sus contribuciones ofensivas y no pone tanto énfasis en la disciplina defensiva y el esfuerzo. El gran impacto que ha tenido en el Liverpool durante tantos años... Si quiere tener el mismo impacto en la selección inglesa va a tener que tomarse la parte defensiva muy en serio", explicó Tuchel.

En Inglaterra hay un claro 'overbooking' en la banda derecha, ya que además de Trent, Tuchel puede elegir entre Reece James, Kyle Walker, Tino Livramento y Ben White. Mucha competencia que deberá obligar al ex lateral del Liverpool a aplicarse más en tareas defensivas si quiere ser importante en el Mundial de 2026 tras jugar solo 33 minutos en el pasado y solo dos encuentros en la pasada Eurocopa. Donde empezó de centrocampista, por cierto.

"No estaba contento como entrenaba Trent, por decirlo suavemente"

Tuchel no es el primer entrenador de Alexander-Arnold que habla mal de la implicación defensiva del inglés. En el Liverpool, Arne Slot ya dejó en evidencia esta carencia de su lateral: "No estaba completamente contento con cómo entrenaba. En mi opinión, en determinados momentos podría haber hecho más, por decirlo suavemente, y eso fue de lo que hablamos. Eso, combinado con que creo que es mucho mejor defensor de lo que todo el mundo piensa, pero desafortunadamente no lo muestra todo el tiempo, así que eso es una parte de su juego que tiene que mejorar. Si lo hace y está concentrado, no hay muchos jugadores que puedan regatearle, porque es rápido, ágil y tiene una gran mentalidad", sentenció el técnico.

Alexander-Arnold no podrá lucir su ya icónico dorsal en el Real Madrid / EFE

Sus problemas defensivos han sido evidentes durante toda su carrera, pero su calidad con la pelota y su desplazamiento en largo le han compensado lo defensivo. Ahora, la tarea de moldear y mejorar ese apartado del futbolista será de Xabi Alonso que podrá rotar entre dos laterales derechos de gran nivel y con características muy diferentes, ya que Carvajal sí que es un especialista en esa faceta del juego.