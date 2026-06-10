Álex Silvestre no duda: el madridismo vendería a Vinicius por otra estrella "mañana y con un lazo"

Las palabras de Álex Silvestre en El Chiringuito han vuelto a encender la discusión sobre el futuro de Vinicius en el Real Madrid.

El tertuliano aseguró que, con solo un año de contrato por delante, una parte mayoritaria del madridismo aceptaría un intercambio inmediato por Michael Olise, actual jugador del Bayern de Múnich. "Vinicius por Olise. Mañana y con un lazo", afirmó sin titubeos.

La relación entre Vinicius y el Bernabéu

El brasileño atraviesa una temporada marcada por la tensión con parte de la grada.

Ha sido pitado en varias ocasiones, un síntoma de desgaste que el periodista considera clave para entender el clima actual. "Viendo que no ha renovado, viendo lo que puede llegar a pedir… si puede ser un problema o no", señaló durante la tertulia.

El dilema del club: vender ahora o arriesgarse a perderlo gratis

Silvestre planteó un escenario directo: O el Real Madrid vende a Vinicius este verano, o se expone a que se marche libre en 2027.

Y ante esa disyuntiva, aseguró que la afición lo tendría claro: "Vendemos a Vinicius o la temporada que viene dejamos que sea gratis, pero te traigo a Olise". Según él, el resultado de una encuesta sería "abrumador".

El factor Olise

Olise, ya consolidado en el Bayern, representa un perfil atractivo: joven, vertical, con margen de crecimiento y sin el desgaste emocional que rodea a Vinicius. Su nombre se ha convertido en una alternativa real en el imaginario del aficionado, alimentando la comparación entre ambos extremos.

La reacción de Juanma Rodríguez

La polémica no tardó en llegar a redes sociales. El colaborador del programa, Juanma Rodríguez, respondió de forma contundente en X: "No. Punto. Se acabó la discusión."

Su mensaje, breve y categórico, se viralizó entre los aficionados, convirtiéndose en el contrapunto más firme a la tesis de Silvestre.

Las declaraciones de Silvestre en El Chiringuito han reactivado un debate que parecía apagado: ¿Debe el Real Madrid apostar por la continuidad de Vinicius o abrir la puerta a un relevo como Olise? El madridismo, según el tertuliano, ya habría tomado partido.