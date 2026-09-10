Álex Fernández señala al jugador del Real Madrid que más le sorprendió: "No he visto una superioridad igual"

Alejandro Fernández Iglesias, conocido como Álex Fernández, está viviendo sus últimos años como jugador profesional en el Dibba Al-Hisn SC, equipo de los Emiratos Árabes Unidos. El pasado mes de mayo, decidió abandonar el Cádiz tras defender la camiseta durante nueve temporadas, convirtiéndose en uno de los jugadores con más partidos en la historia del equipo amarillo.

El futbolista empezó en la cantera del Real Madrid y llegó a debutar con el primer equipo junto a su hermano, quien sí hizo carrera en el conjunto merengue, Nacho Fernández.

Hace unos días, Álex acudió al pódcast de 'El After de Post United', presentado por Steve Calzada, donde habló sobre su experiencia defendiendo la camiseta del Real Madrid, entre otros temas.

En un momento dado de la entrevista, el creador de contenido le cuestionó quién era el futbolista que más le había sorprendido cuando estaba en el Real Madrid, a lo que respondió: "El que más nos sorprendió a todos es Lass Diarra".

La respuesta del exjugador del Cádiz no pasó desapercibida para Calzada: "No me lo esperaba para nada". En ese instante, Álex reconoció que "yo no he visto una superioridad de un jugador así nunca. O sea, nunca".

Así juega Lass Diarra / Archivo

El futbolista del Dibba Al-Hisn SC comentó que aún no sabe cuál fue el motivo por el que no acabó de triunfar, pero "yo lo veía en los entrenamientos y decía: 'Es que yo jugaba con Lass y 10 más'".

Por otro lado, no dudó en definir el estilo de juego de Diarra como "una locura". El de Alcalá de Henares explicó que "tenía gol, regateaba, era rápido y tácticamente era una barbaridad".

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"Luego, evidentemente, lo que te he dicho, quitas a Cristiano Ronaldo, Kaka, Sergio Ramos, Özil... esos eran superlativos, pero nadie se espera que te digan Lass Diarra. Un día en el coche con mi hermano que entrenábamos juntos y a veces le decía: '¿Has visto a Lass?' ¡Qué locura!. No he visto nada igual en mi vida", concluyó.