Alerta pubalgia en LaLiga

Todo el mundo habla de la pubalgia en España. La lesión ha afectado en lo que llevamos de temporada a algunas de las estrellas jóvenes de nuestra liga. Tras Nico Williams y Lamine Yamal, el último en caer ha sido Franco Mastantuono.

Hablamos de jugadores muy jóvenes con un problema que condiciona claramente su rendimiento. Nico Williams tiene 23 años recién cumplidos, mientras Lamine y Mastantuono acaban de alcanzar la mayoría de edad. Los dos primeros son considerados las grandes estrellas de Athletic y Barça respectivamente. Por su parte, el argentino fue uno de los fichajes que más ilusionó este verano en el Real Madrid.

Mastantuono, en el banquillo durante un partido del Madrid / JuanJo Martín / EFE

Sin embargo, su rendimiento sobre el césped está claramente afectado por los problemas que arrastran. En el caso de Lamine y Nico, se han perdido partidos y cuando han jugado lo han hecho con un dolor que se ha evidenciado en sus movimientos, algo especialmente notorio en futbolistas de sus cualidades, con esa explosividad para arrancar y esos cambios de dirección constantes para regatear.

"Podemos decir que son múltiples factores los que hacen que pueda producirse ese dolor en el pubis. Esto puede venir acarreado por su etapa de crecimiento, en la que ha cambiado su estática corporal y ha habido músculos que se han resentido al crecer. Puede ser que haya más acortamiento de la zona isquiotibial, que los abdominales rectos estén más fuertes pero los profundos no tanto...", explicó el fisioterapeuta Lluís Puig a SPORT hace solo unos días.

El delantero del Athletic Club Nico Williams, durante el partido de Liga de Campeones entre el Athletic Cub y el FK Qarabag / Miguel Tona / EFE

Curiosamente hablamos de futbolistas muy precoces, que llegaron a la élite del fútbol antes de lo que estamos acostumbrados, si bien esto no tiene por qué ser una causa directa. En el pasado hemos visto a otros jugadores sufrir el mismo problema. Leo Messi, Marco Reus, Sergio Busquets, Kaká o Kroos son algunos ejemplos.

"Se tiene que trabajar a diferentes niveles y no podemos decir que sea una lesión que en un mes estará. No, habrá que convivir con ella y habrá que hacer un trabajo preventivo y compensatorio para ir dándole garantías para poder ir jugando al máximo nivel", aseguró Puig a SPORT.

Lo normal en este tipo de casos es optar por un tratamiento conservador con base en la fisioterapia y el descanso. Si no hay más remedio, el jugador puede verse obligado a pasar por quirófano para someterse a una cirugía. De tomar esta decisión, el tiempo de baja estimado puede llegar a los 5 meses.