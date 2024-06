Alerta galáctica: Bellingham y Mbappé, amenazados por el quirófano

En el Real Madrid han saltado las alarmas por los problemas físicos de dos de sus galácticos, Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Ambos sufren problemas diferentes que limitan su rendimiento y que provocan la duda de si deberían solucionarlos o no pasando por el quirófano antes de empezar la temporada.

Bellingham juega con el hombro lesionado / Efe

Casos diferentes

En el caso del inglés, arrastra una luxación de hombro desde finales del año pasado que le ha obligado a jugar con un vendaje especial que no le han evitado los dolores. Ahora se plantea si pasar o no por el quirófano para reducir la lesión, lo que supondría tres meses de convalecencia. En el club no son muy partidarios, pero la última palabra la tiene el futbolista.

En el caso de Mbappé, hoy pasará nuevos exámenes médicos para conocer el alcance real de la fractura de nariz que sufrió este lunes en el partido contra Austria. Deschamps, seleccionador galo, dejaba entrever que podría ser operado para solucionar el problema, aunque serán los médicos los que decidan si será o no necesario una vez tengan todos los resultados de las pruebas.

Mbappé en acción contra Austria / Efe

Problemas para Ancelotti

De pasar por el quirófano, tanto Mbappé como Bellingham lo harían después de la Eurocopa, que afectaría a la pretemporada del Real Madrid. Ancelotti se quedaría sin su participación hasta que se hayan recuperado. En el caso del francés, su periodo de recuperación sería inferior al del inglés, pudiendo jugar con una máscara de fibra de carbono que le protegiera la nariz. Su regreso dependerá de sus propias sensaciones al ser un proceso lento pero que no impide la práctica del deporte.

Para Ancelotti sería un hándicap arrancar el curso sin dos de sus estrellas, aunque tiene relevos de categoría para suplir la ausencia de ambos. Además, la temporada será larga, por lo que no tendrá prisas en que se recuperen al cien por cien en caso de que tengan que ser operados. El problema es que cuanto más se ausente el francés, más tardará en acoplarlo al equipo y a sus nuevos compañeros.