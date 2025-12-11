En Alemania sueñan con Gonzalo para el mercado de invierno

Xabi Alonso tardó, pero por primera vez en la temporada, utilizó a Gonzalo y a Endrick en el mismo encuentro. Los blancos tienen a dos delanteros centros en el banquillo, aunque ninguno de ellos estaba gozando de oportunidades tras un arranque goleador tremendo de Kylian Mbappé.

La lesión del francés y las urgencias del equipo del tolosarra para remontar ante el Manchester City le obligaron a dar entrada al brasileño. Endrick es claramente la última opción de Xabi en ataque, ya que Gonzalo le va por delante. Pero a pesar de ello, el madrileño tampoco estaba jugando mucho hasta estos últimos encuentros.

La idea en la cúpula blanca es dejar salir cedido a Endirck, pero el español también tiene algunas novias. Gonzalo García se ha colocado en la órbita del VfB Stuttgart como el candidato soñado para reforzar la delantera del club alemán en el próximo mercado de fichajes, según ha avanzado el periodista de SkySports Florian Plettenberg. Las conversaciones entre las partes se han producido y el Stuttgart valora seriamente al español, aunque automáticamente reconocen que su traspaso sería muy difícil de concretar por la situación contractual y la apuesta del Real Madrid por el jugador. Por ello, el club alemán mantiene otras opciones abiertas por si no prosperan las negociaciones con el Madrid.

Gonzalo solo ha podido jugar 221 minutos este curso tras el Mundial de Clubes, donde fue una de las grandes figuras. El canterano sabe que necesita jugar para progresar a sus 21 años, pero con Mbappé delante se le cierran muchas puertas. Pero el madrileño es del agrado de Xabi Alonso y una salida parece muy improbable.

La salida de Endrick se frena

Quien parecía que lo tenía todo hecho para salir cedido al Olympique de Lyon en invierno era Endrick. Si Gonzalo está jugando poco, el brasileño muchísimo menos. De hecho, el ex de Palmeiras solo ha disputado 22 minutos en todas las competiciones con Xabi Alonso en el banquillo.

Endrick estaba esperando la firma para certificar su cesión a Francia, pero según revelaron en El Chiringuito, el entorno del futbolista tenía programado un viaje a Lyon antes del miércoles para reservar su casa, pero una llamada lo cambió todo. El medio afirma que el Madrid le habría pedido a Endrick cancelar el viaje y esperar antes de reservar su casa en Lyon.

La incertidumbre en torno al técnico y la sombra de una posible destitución podrían cambiar el escenario con un Endrick que, por encima de todo, ansía triunfar en el Real Madrid. La cesión al Lyon todavía no está firmada, ya que el conjunto blanco quería esperar a los primeros días del mercado de invierno, mostrando cierta prudencia ante inconvenientes que pudieran surgir en la plantilla en forma de lesión.