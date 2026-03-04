¡En Alemania piden que Rüdiger no vaya al Mundial!

El rodillazo de Rüdiger sobre Diego Rico en el Real Madrid - Getafe es el último incidente de una larga lista de desconexiones del central alemán. Un expediente que ha sido denunciado también en Alemania, donde su presencia en el Mundial con la mannschaft ha sido puesto en tela de juicio.

Un largo historial antideportivo

"Hay escenas en el fútbol que dejan a uno atónito una y otra vez. En la carrera de Antonio Rüdiger hay claramente demasiadas", denunció el diario alemán 'Bild', quien se hizo eco de la acción del central alemán en la derrota contra el equipo de Bordalás. Una acción que quedó exenta de castigo.

Ni Muñiz Ruiz, colegiado principal de la contienda, ni Pizarro Gómez, en el VAR, sancionaron una clara agresión que el propio Diego Rico denunciaría después del partido. Rüdiger acumula un largo historial de acciones antideportivas como la que protagonizó en la final de Copa del curso pasado.

"Minuto 27 del partido contra el Getafe: Rüdiger se lanza con la rodilla por delante contra el rival Diego Rico, que ya estaba en el suelo, y le impacta de lleno en la cara. Aquello ya no fue una falta dura: fue casi un 'atentado' contra su compañero", relata el rotativo alemán.

En el punto de mira de Nagelsmann

Para 'Bild', esta acción de Rüdiger "demuestra una vez más que, en situaciones límite, simplemente no se controla… y por eso no debería ir al Mundial". La sentencia es clara. Uno de los principales diarios del país considera que este tipo de desconexiones le pueden perjudicar al equipo de Julian Nagelsmann.

RFEF

El seleccionador alemán, según el periódico que carga contra Rüdiger, "ha anunciado que también dejará en casa a estrellas que en sus clubes son titulares indiscutibles. Rüdiger está ahora mismo muy arriba en esa lista". Un duro palo para las aspiraciones de un central que ha entrado en declive.

Los motivos de la exclusión de Rüdiger, según 'Bild', serían: un "comportamiento reiterado que va contra el deporte" y "porque ni siquiera es imprescindible desde el punto de vista deportivo, ya que Alemania cuenta con un fuerte eje defensivo con Schlotterbeck y Tah".

La final de Copa, los octavos contra el Atlético...

En la selección nacional, Rüdiger es apreciado como jugador de equipo, y sus compañeros lo quieren. Pero alguien que pierde el control con tanta regularidad sigue siendo difícil de sostener, apuntan desde Alemania sobre un futbolista que acaba de cumplir 33 años.

El gesto de Rüdiger a la afición del Atlético de Madrid / 'X'

'Bild' recuerda el gesto de degüello tras el partido de Champions contra el Atlético en marzo de 2025. Una eliminatoria de octavos muy polémica tras el penalti del doble toque de Julián Álvarez. "Aquello se saldó con una multa de 40.000 euros", recuerda el periódico en su enumeración.

"Después lanzó hielos contra el árbitro en la final de Copa, por lo que fue sancionado con seis partidos. Y se burló del japonés Asano en el Mundial de Qatar antes de que Alemania quedase eliminada por perder 1-2", prosigue. La conclusión: "Demasiados episodios negativos. Y quien no cambia, debe quedarse en casa".