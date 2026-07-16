En Alemania aseguran que Olise ha comunicado al Bayern su decisión definitiva

Michael Olise está siendo uno de los nombres propios del mercado de fichajes, aunque esta vez desde Alemania llega un mensaje completamente opuesto al que había circulado en los últimos días. Según informa Sky Sport Alemania, el extremo francés ya ha trasladado al Bayern de Múnich que su intención es seguir en el club, descartando, por ahora, una salida rumbo al Real Madrid.

Las informaciones publicadas recientemente desde Francia apuntaban a que el internacional francés veía con buenos ojos vestir de blanco y que el Santiago Bernabéu era su destino preferido en caso de abandonar el conjunto bávaro. Sin embargo, el medio alemán asegura que esa conversación nunca se produjo y que el mensaje transmitido por el futbolista ha sido precisamente el contrario.

Michael Olise, en el partido ante Marruecos / SARAH YENESEL / EFE

El Bayern respira tranquilo

Siempre según Sky Sport, Olise ha comunicado a los dirigentes del Bayern que quiere continuar formando parte del proyecto y no ha solicitado abandonar el club este verano. Una postura que refuerza la tranquilidad existente en las oficinas del Allianz Arena, donde consideran al atacante una pieza absolutamente intransferible y así lo han hecho saber de manera pública en varias ocasiones.

De hecho, la intención del campeón de la Bundesliga va más allá. El conjunto alemán lleva tiempo trabajando en una ampliación de contrato que mejoraría las condiciones económicas del futbolista de manera considerable y lo situaría entre los jugadores mejor pagados de la plantilla. Su actual vinculación se extiende hasta 2029 y no incluye ninguna cláusula de rescisión. La idea es que el nuevo contrato extienda el vínculo hasta 2031.

Mbappé celebra con Olise / EFE

En cualquier caso, esta información no modifica el planteamiento que ha mantenido el Real Madrid durante todo este proceso. En el club blanco siempre han tenido claro que cualquier movimiento dependía exclusivamente de la voluntad del jugador. De hecho, mediante un comunicado oficial se desmarcaron de los rumores sobre cualquier negociación con el futbolista.

La postura del Madrid

La entidad presidida por Florentino Pérez nunca ha contemplado negociar con el Bayern mientras Olise no manifestara su intención de salir. Sin ese paso previo, la operación resulta prácticamente imposible. Por ese motivo, si la versión publicada por Sky Sport Alemania se confirma, la posibilidad de ver a Olise vestido de blanco queda completamente congelada, al menos por ahora.

Con solo 24 años, Olise se ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del mundo. El Bayern es consciente del diamante que tiene en su plantilla y está dispuesto a lo que sea necesario para retener el futbolista. El verano es largo y las noticias sobre el jugador no cesan, pero por ahora desde Alemania las informaciones dejan claro que el Madrid no podrá realizar el fichaje galáctico que tanto ansiaba Florentino.