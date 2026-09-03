Alejandro Hernández Hernández dirigirá el Betis-Real Madrid

El Real Betis-Real Madrid ya tiene árbitro. La RFEF ha comunicado que Alejandro Hernández Hernández será el encargado de dirigir el duelo de este viernes en La Cartuja, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. Por su parte, Javier Iglesias Villanueva estará al frente del VAR.

El colegiado canario arbitrará un partido con varios alicientes, entre ellos el esperado reencuentro entre José Mourinho y Manuel Pellegrini. El duelo entre ambos técnicos llega, además, con las aguas mucho más tranquilas que en el pasado. Mourinho reconoció este jueves que tuvo en su día algún comentario hacia Pellegrini del que ahora no se siente orgulloso y aseguró que habrá un abrazo entre ambos antes y después del partido. El técnico del Betis también quiso rebajar la tensión y destacó que ahora ve al portugués "mucho más maduro".

El encuentro se disputará este viernes 4 de septiembre a las 21:00 horas. El Madrid llega con pleno de victorias después de imponerse al Málaga por 4-0 en el Santiago Bernabéu, mientras que el Betis buscará reaccionar tras el contundente 5-2 encajado ante el Levante.

Un viejo conocido para el Madrid

Hernández Hernández es un colegiado con una larga trayectoria en los partidos del conjunto blanco. Ha arbitrado 36 encuentros al Real Madrid, con un balance de 19 victorias, 5 empates y 12 derrotas, lo que supone un 56% de triunfos, una cifra algo inferior a la media del conjunto blanco con el resto de árbitros de LaLiga.

El último precedente se produjo el pasado mes de mayo, en el Clásico que terminó con victoria del FC Barcelona por 2-0. Antes, en enero, Hernández Hernández estuvo al frente, curiosamente, del Real Madrid-Betis que acabó con un contundente 5-1 para los blancos.

Su historial también incluye algunos encuentros de máxima tensión. Entre ellos, el Clásico de la temporada 2015-16 que el Madrid ganó en el Camp Nou por 1-2 y el 2-3 del Barcelona en el Santiago Bernabéu en abril de 2017.

Una curiosa coincidencia con Mourinho

Hay, además, una curiosidad alrededor del nombramiento. Hernández Hernández solo ha coincidido una vez con José Mourinho en un partido del Real Madrid. Fue precisamente en Andalucía y, además, con Manuel Pellegrini como rival.

El técnico portugúes del Real Madrid, José Mouriño (i), conversa con el defensa del equipo madridista, Álvaro Arbeloa. / Jorge Zapata / EFE

El precedente se remonta al Málaga-Real Madrid de la temporada 2012-13, que terminó con derrota madridista por 3-2. Mourinho ocupaba entonces el banquillo blanco y Pellegrini dirigía al conjunto malagueño.

Ahora, más de una década después, el colegiado canario volverá a formar parte de un partido con ambos entrenadores como protagonistas. Mourinho y Pellegrini se reencontrarán en los banquillos, esta vez al frente del Real Madrid y el Betis, respectivamente. Una coincidencia que añade todavía más historia al duelo de La Cartuja.