Alegrón para Arteta antes de enfrentarse al Madrid

Mikel Arteta se ha librado de uno de sus grandes dolores de cabeza antes del partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El pasado sábado, una de sus piezas clave tuvo que retirarse antes de tiempo en el partido ante el Brentford tras recibir un fuerte golpe.

Thomas Partey, autor del gol de los 'gunners' en dicho encuentro, era duda desde entonces para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions. Sin embargo, la buena noticia ha llegado este martes, con el centrocampista internacional con Ghana entrenándose con normalidad junto al resto de sus compañeros y completando la sesión.

Todo hace pensar, por tanto, que Arteta podrá contar con uno de sus futbolistas más preciados, un ancla en el centro del campo que utiliza como multiusos y que sirve para que Rice y Odegaard brillen con algo más de libertad.

La presencia de Thomas en un partido en el que además el Arsenal tiene que conservar el resultado favorable de la ida resulta indispensable para el técnico del conjunto londinense.

El que no ha estado en la sesión matinal y tampoco podrá estar en el Santiago Bernabéu es Jorginho, que también recibió un duro golpe en las costillas en el partido de Premier League ante el Brentford. Por su parte, Ben White, ausente el sábado, también se ha entrenado con normalidad este martes, aunque no debería entrar en el once titular.

Ben White recibiendo instrucciones de Mikel Arteta / AP

De esta forma, la defensa de Arteta quedaría conformada por Timber en el lateral derecho, Saliba y Kiwior en el centro de la zaga y Lewis-Skelly, que hizo un gran partido de ida, en el lateral izquierdo. Thomas Partey, Declan Rice y Odegaard formarán el centro del campo y Saka, Mikel Merino y Martinelli repetirán arriba.

El Arsenal ha entrenado esta mañana en su complejo deportivo y pondrá rumbo a Madrid esta tarde, después de comer en su ciudad deportiva. Mikel Arteta y David Raya serán los encargados de atender a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido, alrededor de las 19:00h.