'Alcorconazo', Cheryshev, Real Unión, Alcoy... y Albacete: los batacazos más sonados del Real Madrid en la Copa del Rey

El Real Madrid cayó eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete de Segunda División. El equipo, en el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo del primer equipo, estuvo cerca de la épica merengue, pero un tanto de Jafté en el descuento enloqueció el Carlos Belmonte y dejó a los blancos helados.

En una semana, el club de Florentino Pérez ha perdido dos títulos (la Supercopa de España ante el FC Barcelona y la Copa del Rey) y un entrenador que estaba llamado a hacer carrera en el Bernabéu y ha durado menos de seis meses, Xabi Alonso.

El batacazo de Albacete se suma a una larga lista de malos momentos del club blanco en esta competición, que nunca se le ha dado especialmente bien al Madrid. Hasta en 12 ocasiones en su historia ha sido eliminado por un equipo de categoría inferior.

El más recordado por los aficionados más jóvenes es el famoso 'Alcorconazo', en la temporada 2009/10, pero los fracasos más sonados en el torneo del 'KO' se remontan al siglo pasado. Los primeros fueron en las temporadas 1930/31 (Real Betis) y 1931/32 (Deportivo), seguido por otra eliminación del Dépor (1970/71) y del Valladolid (2004/05).

Vs. Alavés; temporada 1997/98

Tres temporadas antes de que la Copa adoptara el formato a partido único, el Real Madrid quedó fuera en octavos de final a manos de un equipo de Segunda División. No le ocurría algo así desde la campaña 1975/76, cuando el Tenerife le apartó del torneo.

Aquel Alavés inauguró lo que serían sus años más brillantes con una eliminatoria copera para la historia frente al conjunto blanco. El equipo babazorro se adelantó en la ida en Mendizorroza con un tanto de Serrano, futbolista que al curso siguiente acabaría firmando por el Espanyol (1-0).

El jugador del Real Madrid Savio y Pablo, del Alavés, durante los octavos de final de la Copa del Rey 1997-98 / DAVID AGUILAR / EFE

En el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid de Jupp Heynckes no encontró la forma de darle la vuelta a la eliminatoria. Pedro Riesco adelantó al Alavés en el minuto 10 y, aunque Roberto Carlos y Šuker lograron marcar, sus tantos no bastaron. El conjunto vitoriano selló el pase gracias al valor doble de los goles fuera de casa (2-1). Aquella misma temporada el Glorioso logró el ascenso a Primera División y, tres años más tarde, alcanzó la final de la Copa de la UEFA, con Mané como arquitecto de un proyecto ya histórico.

Vs. Toledo; temporada 2000/01

La temporada en la que la Copa del Rey estrenó el formato a partido único, el Madrid protagonizó uno de los episodios más negros de esta lista. El nuevo formato obligaba a los equipos de Primera a incorporarse desde los treintadosavos de final, siempre a domicilio y frente a rivales de Segunda B o Tercera por proximidad geográfica.

Savio lamenta la derrota del Madrid en la Copa del Rey tras perder frente al Toledo, de Segunda B / JESUS CARVAJAL

El rival merengue fue el Toledo, recién descendido a Segunda B, y sorprendió desde el inicio. A los quince minutos, el conjunto manchego ya mandaba en el marcador con goles de Israel y Cidoncha. Savio acortó distancias en el 19’, pero un Madrid plagado de suplentes y rotaciones fue incapaz de darle la vuelta al encuentro (2-1).

Vs. Real Unión; temporada 2008/09

De nuevo en el formato a doble partido, el Real Unión celebró el pase de ronda en el Santiago Bernabéu en 2009 tras ganar 3 a 2 en el Stadium Gal y perder 4-3 en el feudo merengue. La regla de los goles doble fuera de casa dio la gloria al equipo de Iñaki Alonso.

Raúl, en un Madrid sin rotaciones, consiguió un hat-trick en la vuelta, pero un gol de Eneko Romo al borde del final del partido destrozó a los de Schuster.

Vs. Alcorcón; temporada 2009/10

Un año después, el 'Alcorconazo' sigue removiendo memorias. En la ida, el Alcorcón firmó una goleada histórica ante un Madrid que compareció en Santo Domingo con nombres como Benzema, Raúl, Guti o Van der Vaart. Borja, por partida doble, y Ernesto desataron una tormenta perfecta sobre el equipo de Pellegrini, aderezada además con un gol en propia puerta de Arbeloa. El 4-0 fue incontestable.

El Alcorcón goleó al Real Madrid en 2009, un capítulo que pasaría a la historia como el 'Alcorconazo'. / Archivo SPORT

La vuelta, lejos de alimentar la épica blanca, derivó en un ejercicio de impotencia. El Alcorcón no acusó el supuesto miedo escénico en un Santiago Bernabéu abarrotado con más de 80.000 espectadores. La hecatombe se consumó ante su público: el Real Madrid no logró ver puerta hasta el minuto 81 y el conjunto alfarero apenas pasó apuros (1-0).

Vs. Cádiz; temporada 2015/16

El otro gran trompazo de la historia reciente del Real Madrid no fue por lo sucedido en el terreno de juego, sino que lo protagonizó la alineación de Denís Chéryshev. El Cádiz denunció la participación del ruso en el partido. Recién fichado ese verano procedente del Villarreal, arrastraba una sanción de la temporada anterior con los ‘groguets’.

Denis Cheryshev, ante el Cádiz en el Carranza / Román Ríos / EFE

Rafa Benítez lo retiró en el descanso, pero de poco valió. Pese a la victoria por 1 a 3, el equipo fue eliminado de forma fulminante de la competición por alineación indebida.

Vs. Alcoyano; temporada 2020/21

El equipo de Zinedine Zidane fue sorprendido en El Collao por el Alcoyano, que remontó el gol inicial de Militao y en la prórroga apeó al Madrid en los dieciseisavos de la Copa.

Algo parecido a lo que ha pasado esta temporada en Albacete. Otro episodio en esta historia.