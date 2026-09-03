Alberto Eltini, arquitecto: "El nuevo Bernabéu es una obra tan significativa que está permanentemente bajo el ojo de cristal. Vas por la Castellana y ves ese manto de acero, cómo se envuelve…"

El nuevo Santiago Bernabéu continúa generando opiniones entre los profesionales de la arquitectura. La transformación del estadio del Real Madrid, una de las grandes actuaciones urbanísticas ejecutadas en Madrid en los últimos años, no ha dejado indiferente a nadie. Para el arquitecto Alberto Eltini, sin embargo, el resultado merece una valoración especialmente positiva.

Eltini, fundador del Estudio El Departamento, habló sobre el proyecto en una entrevista para La Pera de Jobs y destacó tanto su impacto visual como la dificultad técnica que ha supuesto intervenir sobre un estadio que ya formaba parte del paisaje de la capital.

"A mí me gusta mucho, la verdad", afirmó el arquitecto al referirse al nuevo Bernabéu. En su opinión, la magnitud de la actuación hace que el estadio esté sometido a un nivel de atención extraordinario: "es una obra tan significativa que está permanentemente bajo el ojo de cristal", explicó

Una de las características que más llama su atención es precisamente la nueva envolvente exterior. El estadio presenta ahora una imagen completamente diferente gracias a la estructura metálica que recubre buena parte de su fachada. Un cambio muy visible desde una de las principales arterias de Madrid.

"Vas por la Castellana y ves ese manto de acero, cómo se envuelve...", señaló Eltini, antes de valorar su integración en el entorno urbano. Para el arquitecto, la nueva apariencia consigue funcionar con la ciudad y aporta una imagen elegante a todo el conjunto.

Nuevo santiago Bernabeu / Real Madrid

Y atención, porque esta valoración no se limita únicamente al exterior. Eltini también puso el foco en el interior, donde cree que la reforma ha conseguido mejorar de forma muy notable las principales prestaciones del estadio: "por dentro es brutal y ha mejorado el Bernabéu", aseguró.

Otro de los aspectos que destaca es la complejidad de una intervención que ha tenido que transformar profundamente el estadio sin partir de cero. Mantener buena parte de la estructura existente mientras se incorporaban nuevas soluciones convirtió el proyecto en un reto arquitectónico notable.

Una opinión que pone en valor una obra que, por tamaño, ubicación y relevancia, sigue estando bajo una enorme atención pública. Especialmente por unos conciertos que no han vuelto al estadio por los problemas con el ruido.