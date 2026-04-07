Albert Riera, entrenador del Frankfurt, alerta al Real Madrid ante la visita del Bayern: "En el calentamiento ya te están apretando"

Arrancan los cuartos de final. El Real Madrid recibe al Bayern de Múnich en una fase muy importante de la temporada. Es, quizá, tras el encuentro ante el City, el duelo más exigente del año en competiciones europeas. Se enfrentan a uno de los grandes favoritos a alzar la orejona: el superpoderoso Bayern.

Los de Arbeloa tendrán el primer 'matchball' ante su gente, en el Santiago Bernabéu, lo que querrán aprovechar ese punto a favor para intentar dejar la eliminatoria encaminada para el partido de vuelta.

El aviso del técnico del Frankfurt

Si hay una persona que conoce bien al conjunto 'bávaro', es Albert Riera. El entrenador balear cogió las riendas del equipo el 31 de enero de 2026 y se ha enfrentado al Bayern en Bundesliga.

El partido, no obstante, terminó 3 a 2, un resultado ajustado en el que los de Riera compitieron de tú a tú. Sabe que són una plantilla de mucho talento y de una gran cantidad, lo que advierte al Real Madrid de su potencial.

"En el calentamiento ya te están apretanto. Upamecano, el central, te está comiendo el cogote en el área. Es un equipo que sale a apretar en todas las partes del campo. No duda en ir hombre a hombre y tiene mucha confianza en eso, en la presión, en ser muy agresivo...", avisa Albert Riera en 'El Partidazo de la Cope'.

"¿Qué sucede? Que el Real Madrid está muy cómodo con correr al espacio y con ocupar y entonces yo creo que esa es la ventaja que pueden tener los de Arbeloa, porque el Bayern no sabe jugar a otra cosa. Yo creo que al Madrid le viene bien eso. Si se encontrase un equipo de bloque bajo sería peor, pero le viene bien eso", continúa.

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El Bayern viene de arrasar frente al Atalanta en Champions, con un 10-2 en el global. El Real Madrid, por su parte, eliminó al Manchester City, dejando un contundente 1-2 en la eliminatoria.