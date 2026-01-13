Albacete - Real Madrid: horario y dónde ver gratis por TV los octavos de la Copa del Rey

El Albacete-Real Madrid ya se vive como una noche grande de Copa en el Carlos Belmonte. El duelo, correspondiente a los octavos de final a partido único, se jugará este miércoles 14 de enero a las 21:00 horas en Albacete, con el estadio a reventar y el ambiente de las grandes ocasiones, de esos que convierten cualquier eliminatoria en un examen de nervios para el favorito.

El gran ingrediente diferencial de la previa está en el banquillo blanco: será el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso, un estreno sin red y en un contexto nada amable para empezar, porque la Copa suele castigar cualquier desconexión y más cuando se juega fuera de casa. Arbeloa llega con poco margen para tocar cosas, pero con la obligación inmediata de gestionar emociones, rotaciones y un guion que, si se atasca, puede volverse incómodo muy rápido.

Arbeloa, durante la rueda de prensa / X

El Albacete intentará convertirlo en una guerra de detalles, con ritmo alto, duelos, segundas jugadas y balón parado, empujado por una grada que sabe que estas noches no se repiten muchas veces; el Real Madrid, por su parte, buscará llevarlo al terreno de la paciencia y la calidad, abrir pronto el marcador para enfriar el ambiente y evitar que la eliminatoria se juegue en la cabeza. Es Copa, es partido único y el margen de error es mínimo: si hay igualdad en los 90 minutos, habrá prórroga y, si hace falta, penaltis. Y ahí, ya se sabe, el escudo pesa menos que los nervios.

¿A qué hora es el Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey?

El partido entre Albacete y el Real Madrid, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, se disputará en el Carlos Belmonte este miércoles, 14 de enero a las 21:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey?

El partido entre el Albacete y el Real Madrid, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, se podrá ver por TV y online y gratis a través de La1 y RTVE Play. Como siempre, el encuentro también podrá seguirse minuto a minuto en SPORT.es.