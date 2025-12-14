EN DIRECTO
REAL MADRID
Alavés - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga hoy en vivo
Sigue en directo el partido de LaLiga entre entre el Deportivo Alavés y el Real Madrid en el estadio de Mendizorroza
¿Caerá Xabi Alonso?
Una derrota en Mendizorroza podría suponer la destitución de Xabi Alonso, y más tras el triunfo del sábado del FC Barcelona ante Osasuna (2-0), que deja a los azulgranas con 7 puntos de ventaja sobre los blancos.
¡Buenas tardes! Arrancamos la transmisión en directo del partido de LaLiga entre el Alavés y el Real Madrid que puede ser decisivo para el futuro del entrenador madridista, Xabi Alonso.
- Barcelona - Osasuna, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- La convocatoria del FC Barcelona para el partido contra Osasuna
- Joan Garcia, con los mismos males que Szczesny
- Xavier Estrada, exárbitro internacional, estalla con el gol anulado al Barça: 'Es una atrocidad
- La fórmula del 2+1 que ha cambiado la cara del Barça de Flick
- Mbappé, de mal en peor: nuevo revés judicial
- Portazo de Klopp al Real Madrid
- Las dudas del Barça con Vlahovic