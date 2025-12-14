Alavés - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga hoy en vivo

¿Caerá Xabi Alonso?

Una derrota en Mendizorroza podría suponer la destitución de Xabi Alonso, y más tras el triunfo del sábado del FC Barcelona ante Osasuna (2-0), que deja a los azulgranas con 7 puntos de ventaja sobre los blancos.

EL BARÇA DEJA CONTRA LAS CUERDAS A XABI ALONSO