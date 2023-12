Alavés - Real Madrid, en vivo: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de la Liga EA Sports, en directo

Por cierto, el Barça no es el único en el que hay canvios en las convocatorias. Justo antes emprender viaje a Vitoria, el Real Madrid ha anunciado la desconvocatoria del central del filial Raúl Asencio, al que Ancelotti había convocado para paliar las bajas por lesión de Militao y Alaba. Una decisión institucional, ya que Asencio es uno de los futbolistas involucrados en el video sexual que ha acabado en los juzgados. Con el cambio de convocatoria de Xavi antes de viajar a Amberes se montó toda una película. Vamos a ver si también ahora se acusa a Florentino Pérez de hacerle las convocatorias a Carlo Ancelotti. Por motivos distintos, pero la situación es la misma. Pero mucho me temo que no habrá el mismo ruido. En el Real Madrid todo es siempre una balsa de aciete. De eso se queja Xavi...

