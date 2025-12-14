Alavés-Real Madrid, primera final para Xabi Alonso

El Real Madrid visita Vitoria sumido en una crisis de juego y resultados y con Xabi Alonso jugándose el puesto. Llegan malheridos por las bajas, hasta nueve, con unos jugadores señalados, y el club cuestionado por la mala gestión de una situación anunciada desde hace tiempo. La ronda la pagará el de siempre, el entrenador, que juega su primera final: si no gana en Mendizorroza se despedirá sin que el madridismo sepa los secretos de su método.

Con tres defensas

Se han dejado nueve puntos de 15 en los últimos cinco partidos que le han apeado del liderato. Lo peor no es eso, es la lamentable imagen futbolística de unos jugadores que ni corren ni se les espera. A Xabi solo le pueden salvar los mismos que le han colgado del abismo. Para colmo de males, y en el más difícil todavía, el tolosarra llega con solo tres defensas de los 10 que tiene en nómina. Y los tres son centrales.

Tres laterales están lesionados, Carvajal, Trent y Mendy, y dos sancionados, Carreras y Fran, además de Carvajal, que aporta ‘doblete’. Para su suerte, recupera a Mbappé, el mejor aval de un equipo roñoso y repleto de egoísmos egocéntricos de unos profesionales expertos en echar entrenadores. Tampoco es que el técnico vasco sea un dechado de aciertos. Sus fallos son aprovechados por los descontentos para engordar el fracaso con esa pereza que muchos sospechan calculada.

Sin bajas

Mendizorroza es una plaza complicada, donde el Alavés está cimentando su fortaleza en busca del objetivo de la permanencia: ha ganado 14 de los 18 puntos disputados. Chacho Coudet sabe exprimir esa comunión entre la grada y los jugadores para implementar su método: “Son muy importantes para nosotros y somos conscientes de que debemos hacernos fuertes aquí”. El objetivo babazorro es dar otro pasito más hacia la salvación y cortar esa racha blanca de cinco victorias consecutivas en Vitoria.

Eduardo 'Chacho' Coudet, entrenador del Alavés / Efe

El bonaerense cuenta con toda la plantilla para hacer frente a un reto que le “gusta,” la de “enfrentarse a los mejores”. Hace oídos sordos a las numerosas bajas del rival, “cualquiera que juegue en el Madrid es muy bueno”. Se pide para el partido que los suyos “intenten ser protagonistas, dinámicos y que jueguen bien al fútbol”. Y para eso dispondrá de su equipo de gala, para hurgar en la herida de un gigante con pies de barro.

Canteranos

En la otra esquina, Xabi Alonso se ha llevado a cinco de la cantera para reforzar al equipo, aunque en esta ocasión no será para que calienten banquillo, sobre todo en el lateral zurdo donde puede hacer debutar a Valdepeñas, el primero de 'La Fábrica' que lo haría con el tolosarra al frente esta temporada.

Xabi sigue enviando mensajes positivos, aunque algunos no se los cree ni él. Recupera a Huijsen, además de Mbappé (“está para jugar”), y Rudiger resiste a sus problemas musculares. “A pesar de las bajas, tenemos fortalezas suficientes para salir a darlo todo. Estoy seguro de que las ganas van a estar allí”, asegura. Adelantar el once es siempre difícil con el vasco, que suele sacarse conejos de la chistera. Los fijos son Courtois, Asencio, Valverde, Vinícius, Tchouameni y Mbappé. Acertar el resto es un brindis al sol.