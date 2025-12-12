Alavés - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de la jornada 16 de la Liga

El Real Madrid llega al partido ante el Deportivo Alavés con la necesidad de recuperar sensaciones tras una mala racha de resultados que ha encendido algunas alarmas en el seno del club. Tras la derrota liguera por 0-2 ante el Celta de Vigo y la posterior caída en el Santiago Bernabéu ante el Manchester City por 1-2, el equipo de Xabi Alonso afronta este duelo ante los babazorros con varias dudas tanto a nivel de juego como en la gestión de una plantilla con problemas de lesiones y sanciones, algo que ha mermado a los blancos en las últimas semanas.

En la Champions League, el Madrid dio la cara pero no pudo sostener la ventaja inicial lograda por Rodrygo, y acabó sucumbiendo ante el conjunto inglés, encadenando así resultados irregulares que han puesto en entredicho la continuidad del técnico donostiarra a pesar del respaldo de varios jugadores clave. De hecho, en La Sexta afirmaron que si los blancos no ganan en Vitoria, Xabi Alonso será destituido.

Xabi Alonso no deja de ser cuestionado por Florentino Pérez / AP

Los merengues afrontan este compromiso de LaLiga con múltiples bajas sensibles:

Éder Militão estará de baja durante varios meses tras una lesión de isquiotibiales que lo alejará del equipo y agrava la crisis defensiva del conjunto blanco.

estará de baja durante varios meses tras una lesión de isquiotibiales que lo alejará del equipo y agrava la crisis defensiva del conjunto blanco. Además, Dani Carvajal , Trent Alexander-Arnold , Ferland Mendy , David Alaba y otros defensores están fuera por lesión o recuperación, limitando las opciones de Xabi Alonso para el once.

, , , y otros defensores están fuera por lesión o recuperación, limitando las opciones de Xabi Alonso para el once. Endrick, Fran García y Álvaro Carreras vieron la tarjeta roja ante el Celta y no podrán estar en Vitoria.

vieron la tarjeta roja ante el Celta y no podrán estar en Vitoria. Y Mbappé es duda tras perderse el duelo ante el City por lesión.

Todo ello ha forzado al técnico a improvisar en defensa y repensar el sistema ante un rival que, pese a su posición más modesta en la clasificación, puede complicar las cosas en su feudo.

HORARIO DEL ALAVÉS - REAL MADRID

El encuentro Alavés vs Real Madrid, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025/26, se jugará este domingo 14 de diciembre a las 21:00 horas en el Estadio de Mendizorroza, en Vitoria-Gasteiz.

DÓNDE VER EL ALAVÉS - REAL MADRID

El encuentro entre el Alavés y Real Madrid correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025/26 se podrá ver por TV a través de DAZN.

Desde SPORT, te ofrecemos el minuto a minuto de todo lo que suceda en el partido a través de nuestras narraciones en directo, así como el mejor resumen con nuestra crónica y las declaraciones de los protagonistas.