Alavés - Real Madrid: alineaciones probables de la jornada 16 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid tiene por delante un partido crucial en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés este domingo a las 21 horas. El equipo blanco solo suma dos victorias en los últimos ocho encuentros, números que lo han relegado a la segunda plaza de LaLiga con 36 puntos, a cuatro del FC Barcelona, y que han puesto en serio peligro la continuidad de Xabi Alonso en el banquillo.

El técnico tolosarra afronta su última oportunidad como técnico del Real Madrid, al que solo le vale el triunfo. Para el duelo de este domingo, los blancos tienen un sinfín de bajas, especialmente en la defensa. Carvajal, Trent, Mendy, Alaba y Militao no estarán disponibles por lesión, mientras que Carreras, Fran García y Endrick cumplen sanción tras ser expulsados ante el Celta.

Asimismo, Mbappéy Camavinga, quienes llevan toda la semana con molestias físicas y sin entrenar con el grupo, son seria duda para el partido, al igual que Rüdiger por lo que su presencia en el once parece altamente complicada. Por otro lado, Huijsen, con una sobrecarga en el muslo que lo ha alejado de los terrenos de juego más de dos semanas, ha entrenado con sus compañeros este viernes, por lo que regresará a la convocatoria.

El lateral izquierdo, un quebradero de cabeza

En la portería se mantendrá Courtois, quien realizó intervenciones de mérito contra el Manchester City. En el centro de la zaga, Asencio es un fijo. En el lateral derecho, con las ausencias de Carvajal y Trent, el tolosarra se verá obligado a alinear a Valverde, mientras que la incógnita tiene lugar en el flanco izquierdo. Ninguno de los tres laterales zurdos está disponible, así que Xabi Alonso deberá improvisar con la presencia de Huijsen, quien aterrizará en el once nada más superar la lesión. El entrenador blanco, si no quiere arriesgar con el internacional español, puede apostar por Valdepeñas, futbolista del filial.

En el centro del campo, Tchouameni, uno de los jugadores más en forma del equipo, es inamovible. A su lado, volverá Arda Güler tras su descanso contra el Manchester City, mientras que en la mediapunta seguirá Bellingham, pese las críticas sobre su rendimiento. En la banda izquierda se mantendrá Vinicius, quien acumula doce partidos sin marcar, desde el 4 de octubre. En el otro costado, Rodrygo, después de cortar su mala racha, aparece como la opción más factible. En la delantera, con las molestias en la rodilla de Mbappé, Xabi Alonso optará por Gonzalo, quien se mostró voluntarioso en Champions, aunque sin acierto.

Por su parte, el Deportivo Alavés cuenta con las bajas de Guridi por lesión y de Facundo Garcés por sanción. El central de 26 años está 'castigado' hasta septiembre de 2026 al detectarse irregularidades en la documentación presentada por la Federación de Malasia para acreditar su elegibilidad en la selección de ese país.

Alineaciones probables Deportivo Alavés - Real Madrid

Deportivo Alavés: Sivera; Parada, Jon Pacheco, Tenaglia, Jonny; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Abde Rebbach, Lucas Boyé y Calebe.

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Huijse, Asencio, Valdepeñas; Tchouameni, Güler, Bellingham; Vinicius, Gonzalo y Rodrygo.