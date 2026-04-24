Mbappé sufre una sobrecarga en los isquios y es duda para Cornellà

Kylian Mbappé parece que no acaba de hacer 'limpio' de las molestias físicas que arrastra. El delantero francés fue titular en el Betis - Real Madrid disputado este viernes en La Cartuja, pero a diez minutos para el final, en el 80', se dirigió al banquillo e hizo el claro gesto con las manos de pedir el cambio. Inmediatamente fue sustituido por el canterano Gonzalo y se marchó directamente a los vestuarios, síntoma de que puede tener una cierta importancia. Sin el galo sobre el campo, el Betis empató in-extremis con un gol del exazulgrana Héctor Bellerín.

Real Madrid - Deportivo Alavés I El gol de Kylian Mbappé / LALIGA

Kylian Mbappé acabó con molestias y pidió el cambio en el minuto 80 tras notar una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Una alerta más en un tramo decisivo de la temporada y con un dato que empieza a llamar la atención: el conjunto blanco solo ha ganado uno de sus últimos siete partidos oficiales cuando el delantero francés ha sido titular, con un balance de dos empates y cuatro derrotas.

La dolencia no apunta, de entrada, a una lesión grave, pero sí obliga a la prudencia. Mbappé notó cargada la zona posterior del muslo izquierdo y prefirió no forzar, consciente de que cualquier gesto de más podría convertir una molestia muscular en un problema mayor. El cambio llegó en el 80’, en una imagen que dejó preocupación en el banquillo madridista.

La coincidencia también tiene lectura azulgrana: es la misma pierna que ha condicionado a Lamine Yamal. Dos futbolistas llamados a marcar diferencias, dos piezas capitales para sus equipos y dos avisos musculares en una fase de máxima exigencia física y emocional. El calendario aprieta, los partidos se acumulan y los cuerpos empiezan a pasar factura.

Mbappé se ha perdido esta temporada 7 partidos por molestias en la rodilla, que le han ido afectando en los últimos meses, pero desde mitades del mes de marzo que lo estaba jugando todo y parecía que sus molestias físicas habían remitido. Tampoco hubo muchas señales previas durante el partido contra los verdiblancos, pero la alarma se encendió en el tramo final del encuentro en La Cartuja, y a poco más de dos semanas para el clásico del Spotify Camp Nou.

Antes de marcharse corriendo a los vestuarios, Mbappé tuvo un rápido diálogo con el jefe de los servicios médicos del equipo blanco, Niko Mihic, para explicarle lo que pasaba y ya en el vestuario, someterse a una primera exploración.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, intenta llevarse el balón ante el defensa del Betis, Marc Bartra, durante el encuentro correspondiente a la jornada 32 de Laliga EA Sports que disputan este viernes Betis y Real Madrid en el estadio de La Cartuja, en Sevilla / EFE

Está apercibido: riesgo para el clásico

Kylian Mbappé arrastra cuatro cartulinas amarillas, por lo que jugó en La Cartuja apercibido. Ahora, este riesgo pasa al siguiente partido, el que tiene que jugar Mbappé en el RCDE Stadium contra el Espanyol. Siempre y cuando estas molestias que le hicieron pedir el cambio contra el Betis no se lo impidan. Si juega y fuera amonestado, se perdería el clásico del Spotify Camp Nou contra el FC Barcelona.

Mal partido del francés

Kylian Mbappé no jugó un buen partido contra el Betis, y quizás fue por las molestias físicas. Quiso hacer la guerra por su cuenta y se mostró en ocasiones ajeno al juego. Tuvo una buena ocasión para marcar, pero su disparo salió desviado. No fue su mejor noche y habrá que ver lo que ocurre finalmente con estas molestias y si derivan en lesión.