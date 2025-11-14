Alarma Mbappé: Francia le libera y regresa a Madrid

Punto y final a la presencia de Kylian Mbappé en la concentración de la selección francesa durante este parón internacional. El delantero ha puesto rumbo a la capital del estado español debido a una inflamación en el tobillo derecho que requiere cuidados, tal y como confirmó la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Mbappé, liberado por Francia para el segundo encuentro de los 'bleus' en el parón de noviembre contra Azerbaiyán del domingo (18:00 horas), se someterá a las pertinentes pruebas médicas este mismo viernes a cargo de los servicios médicos del Real Madrid. Una ausencia en la concentración que se entiende mejor después de que ayer se aseguraran un billete para el Mundial 2026.

La selección que dirige Didier Deschamps logró un sólido triunfo frente a Ucrania este jueves por 4-0, con doblete, precisamente, de Kylian Mbappé (el primero de ellos, de penalti). También vieron puerta para completar la goleada Michael Olise y Hugo Ekitiké. Eso sí, el delantero del Real Madrid, a pesar de las molestias notificadas, disputó los 90 minutos en el Parc des Princes.

Anteriormente, ya se retiró de la concentración francesa Eduardo Camavinga por unas molestias musculares en el isquiotibial y regresó a Madrid sin haber entrenado ni jugado. "Volverá el viernes. Se sometió a pruebas y no hay lesiones, pero tiene molestias musculares en el muslo”, explicó Deschamps en la rueda de prensa previa al partido ante Ucrania.