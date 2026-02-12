Alarma Mbappé: Duda ante la Real Sociedad

Kylian Mbappé no tiene ahora mismo asegurada su presencia este sábado ante la Real Sociedad. Es más, este jueves ha vuelto a hacer trabajado en el gimnasio por segundo día consecutivo y es duda para el trascencendental encuentro del sábado ante uno de los conjuntos más en forma de LaLiga.

El francés sigue arrastrando molestias en la rodilla izquierda, la misma en la que sufrió un esguince en diciembre y que aún le sigue dando problemas.

En Madrid hay preocupación porque se miden a una Real Sociedad que demostró que sigue creciendo en cada partido con su última victoria en San Mamés ante el Athletic en la ida de las semifinales de Copa.

Una Real Sociedad que ya ganó al Barça en casa y que este sábado tratará de volver a hacer algo grande, esta vez en el Bernabéu y ante un Madrid que sigue apretando al Barça, al que tiene a solo un punto de diferencia.

Asencio tampoco se entrena

A la sesión de esta mañana del Real Madrid tampoco se ha ejercitado un Asencio que ha anunciado el club "sufre un proceso gripal". También se han ausentado Militão, Bellingham y Rodrygo, que continúan con sus procesos de recuperación.

Arbeloa tendrá que estar atento a la evolución de las molestias de Mbappé para preparar el encuentro ante la Real. La respuesta a la disponibilidad de Mbappé se conocerá seguramente mañana, en la última sesión antes del encuentro del sábado (21.00 h.).

La cercanía del encuentro de Champions ante el Benfica, el martes, hacen que impere la prudencia y si las sensaciones del futbolistas no son las mejores seguramente descansará para que asegurarse su participación ante los portugueses.