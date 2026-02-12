Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal CataluñaTest F1Dónde ver test F1Fernando AlonsoAtlético - Barcelona horarioAtlético - Barcelona alineacionesPartidos Copa hoySorteo Nations LeagueArbeloaQueralt CastelletVuelta semifinales CopaCuadro Champions FemeninaRafa NadalMíchelSemifinales Copa del ReyLesión RashfordDecoAntonio LobatoFlick MadridNou PalauElecciones presidente BarçaSerratPaul SeixasLEC VersusPaco JémezCésped Atlético - BarçaAston MartinAll Star NBA 2026Ley alquileresCalendario F1Ferran AdriaFermínToni SantosBonolotoJames Van der BeekEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo Motos
instagramlinkedin

REAL MADRID

Alarma Mbappé: Duda ante la Real Sociedad

El francés sigue con molestias en la rodilla y se quedó haciendo trabajo en el gimnasio por segundo día consecutivo

El Real Madrid vuelve al trabajo con la Real Sociedad en el horizonte

El Real Madrid vuelve al trabajo con la Real Sociedad en el horizonte

Atlas News

Dídac Peyret

Dídac Peyret

Kylian Mbappé no tiene ahora mismo asegurada su presencia este sábado ante la Real Sociedad. Es más, este jueves ha vuelto a hacer trabajado en el gimnasio por segundo día consecutivo y es duda para el trascencendental encuentro del sábado ante uno de los conjuntos más en forma de LaLiga.

El francés sigue arrastrando molestias en la rodilla izquierda, la misma en la que sufrió un esguince en diciembre y que aún le sigue dando problemas.

En Madrid hay preocupación porque se miden a una Real Sociedad que demostró que sigue creciendo en cada partido con su última victoria en San Mamés ante el Athletic en la ida de las semifinales de Copa.

Una Real Sociedad que ya ganó al Barça en casa y que este sábado tratará de volver a hacer algo grande, esta vez en el Bernabéu y ante un Madrid que sigue apretando al Barça, al que tiene a solo un punto de diferencia.

Asencio tampoco se entrena

A la sesión de esta mañana del Real Madrid tampoco se ha ejercitado un Asencio que ha anunciado el club "sufre un proceso gripal". También se han ausentado Militão, Bellingham y Rodrygo, que continúan con sus procesos de recuperación.

Arbeloa tendrá que estar atento a la evolución de las molestias de Mbappé para preparar el encuentro ante la Real. La respuesta a la disponibilidad de Mbappé se conocerá seguramente mañana, en la última sesión antes del encuentro del sábado (21.00 h.).

Noticias relacionadas y más

La cercanía del encuentro de Champions ante el Benfica, el martes, hacen que impere la prudencia y si las sensaciones del futbolistas no son las mejores seguramente descansará para que asegurarse su participación ante los portugueses.

TEMAS