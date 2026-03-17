Alarma en el Madrid: preocupantes gestos de Mbappé con su rodilla

El Real Madrid visita esta noche el Etihad Stadium (21:00 horas) para disputar la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Manchester City de Pep Guardiola. El desafío es monumental para los citizens, que necesitan una remontada épica para superar el contundente 3-0 de la ida en el Santiago Bernabéu, donde Federico Valverde brilló con una actuación estelar que marcó la diferencia.

En el bando blanco, la gran noticia era el regreso de Kylian Mbappé a la convocatoria, que vuelve a estar disponible para Álvaro Arbeloa, junto a un Jude Bellingham que viaja para arropar al equipo, aunque sin opciones reales de participar. El francés llevaba fuera desde la derrota contra Osasuna el pasado 21 de febrero, debido a un esguince en su rodilla izquierda.

16 March 2026, United Kingdom, Manchester: Real Madrid's Kylian Mbappe and Trent Alexander-Arnold with team mates practice during a training session at the Etihad Stadium, ahead of Tuesday's UEFA Champions League round of 16 second leg soccer match against Manchester City. Photo: Martin Rickett/PA Wire/dpa 16/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Sin embargo, las alarmas saltaron durante el entrenamiento previo: imágenes captadas por 'El Chiringuito de Jugones' mostraron al francés muy pendiente de su rodilla, tocándola y probando movimientos durante el calentamiento. Mbappé dejó de hacerlo al notar las cámaras.

Mbappé, suplente

Sus molestias físicas y la incertidumbre sobre su estado real alimentan el debate en el madridismo: algunos creen que sin él como titular el equipo gana en compromiso defensivo, solidaridad y hasta en potencial ofensivo. Los resultados recientes (incluyendo victorias ante Elche en Liga y el propio 3-0 al City) parecen respaldar esta teoría. Aunque Arbeloa acabó con el debate con la alineación de los blancos, con el francés en el banquillo de inicio.

Kylian Mbappe nota su molestia en la rodilla en el partido contra el Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

De hecho, el exportero madridista Santi Cañizares ya dejó claro en 'Radio Marca' que hacer jugar a Mbappé de inicio era una temeridad: "No se puede poner a Mbappé de titular. Los primeros 60 minutos van a tener un ritmo muy alto y lo que va a hacer es correr, correr, correr y destrozarse físicamente… y a lo mejor destrozarse también esa lesión".

Florentino, con el equipo

Por su parte, el presidente Florentino Pérez ya está en Manchester: llegó esta mañana para apoyar a los jugadores y participar en el almuerzo previo típico entre las directivas de ambos clubes en el Tunnel Club Suite del Etihad Stadium a las 13:30.

Con el resultado del Bernabéu como seguro, el Real Madrid busca sellar el pase a cuartos en territorio hostil. ¿Remontada histórica del City o confirmación de la solidez blanca? Esta noche, todo se decide en el césped.