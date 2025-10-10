¡Alarma en Francia por el tobillo derecho de Mbappé!

La vuelta de Mbappé con Francia parecía perfecto. Fue titular a pesar de sus molestias en el tobillo y incluso marcó el primer tanto del encuentro. Pero en el minuto 81 el jugador encendió las alarmas del país y sobre todo de Madrid al pedir el cambio. Lo hizo con insistencia e incluso se tiró al suelo para pedir las asistencias, una mala noticia para el francés.

A pesar de los gestos, Mbappé pudo salir por su propio pie tras sus molestias en el tobillo derecho, la misma zona que le hizo pedir el cambio ante el Villarreal. Tendremos que ver si volverá a España para hacerse pruebas o se quedará con la selección para jugar ante Islandia. Aunque con el clásico a 16 días todo hace indicar que se ha terminado el parón internacional para el merengue.

Francia estaba sufriendo para avanzarse ante la selección 124 del ranking FIFA. En un once sin Kounde, los de Deschamps estaban algo espesos y sin manera de llegar a la portería defendida por Mahammadaliyev.

Pero en el tiempo añadido, el madridista agarró el balón prácticamente en el centro del campo, se marchó de cuatro y aprovechó una pared con Ekitiké para plantarse dentro del área. Entonces el francés recortó para dentro para rematar tenso al fondo de la red. Un gol de bandera que despeja todas las dudas en cuanto a sus molestias.

10 encuentros seguidos con gol

Es el décimo partido consecutivo entre club y selección en el que el francés marca gol. Una bestialidad. De hecho, sin contar el encuentro ante el Mallorca a finales de agosto, el merengue ha marcado en todos los encuentros que ha disputado esta temporada. 17 goles en 13 partidos, una media de 1,30 goles por encuentro.

En Madrid estaban muy atentos a la situación del francés. Se marchó tocado de la capital y, a pesar de que siempre se comentó que no era gran cosa, existía el miedo de que se lesionara. Por eso, desde la capital preferían que no jugase el primer encuentro y se centrase solo en el último ante Islandia.

Incluso desde Francia se apuntaba a que el jugador descansaría ante Azerbaiyán, pero el propio jugador se encargó de dejar claro que "quería jugar" en la rueda de prensa previa. Eso sí, Deschamps tenía claro que si el futbolista tenía el mínimo signo de dolor en la zona del tobillo, se le cuidaría, ya que el próximo 26 de octubre el Real Madrid juega el primer Clásico de la temporada ante el Barça.