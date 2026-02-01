¡Alarma Bellingham! Se retira del Real Madrid - Rayo Vallecano lesionado entre lágrimas

Pésimas noticias para el Real Madrid y Álvaro Arbeloa. Jude Bellingham se retiró lesionado en los primeros compases del partido contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. El centrocampista inglés realizó un desmarque y se rompió muscularmente. El futbolista se llevó la mano atrás enseguida y abandonó el terreno de juego entre lágrimas y con un gesto muy contrariado.

La tarde ya no había empezado demasiado bien para Bellingham. Junto con Vinicius, el británico fue uno de los futbolistas señalados por la afición merengue tras la derrota en la Champions League contra el Benfica. Poco antes de que el brasileño se disculpara con la parroquia merengue con un auténtico golazo para adelantar al Madrid contra el Rayo, Jude se lesionó en una acción de peligro del equipo local.

La cara del centrocampista mientras cruzaba la línea de banda al ser sustituido por Brahim Díaz no invita al optimismo. A falta de las pertinentes pruebas médicas que determinen el alcance de la lesión y establezcan un pronóstico mucho más específico, todo apunta a que Bellingham sufrió una rotura que le podría apartar varias semanas de los terrenos de juego.

Esta temporada, Bellingham está muy lejos de su mejor versión. Con un balance de seis goles y cuatro asistencias en 28 partidos, el exjugador del Borussia Dortmund sigue sin parecerse al futbolista que ilusionó al Bernabéu en sus primeros meses con la camiseta blanca. Veremos cómo le afecta este nuevo contratiempo físico y cuándo puede regresar al césped para ayudar a su equipo.